Il Cus Palermo sarà presente alla finale oro maschile dei campionati italiani di società assoluti 2021 di atletica leggera che si disputerà a Caorle, in provincia di Venezia nel fine settimana del 18 e 19 settembre prossimi. La Fidal, ha ufficializzato il calendario delle diverse finali nazionali (oro che assegna lo scudetto, argento, bronzo e B).

Il club giallorossonero partirà dall’ottava posizione forte dai suoi 15.929 punti accumulati. Gli universitari se la vedranno per lo scudetto (o per la salvezza) con Athletic Club 96 Alperia Bolzano, Enterprise Sport & Service, Atl. Biotekna, Studentesca Rieti Milardi, Atl. Vicentina, Atl. Firenze Marathon, Atl. Virtus Lucca, Pro Sesto Atletica, Atl. Brugnera Friulintagli, Atl. Futura Roma e La Fratellanza 1874 Modena.

In prima posizione scatterà l’Athletic club 96 Alperia con 17.724 punti, ultima, invece, La Fratellanza 1874 con 15.499.

La finale argento si disputerà a Palermo

La finale argento, che si disputerà sempre il 18 ed il 19 settembre, non vedrà siciliane schierate, ma l’attenzione sarà uguale, grazie al fatto che le gare si disputeranno a Palermo allo stadio delle Palme Vito Schifani, vetrina importante per l’intero movimento isolano. L’evento organizzato dalla Asd Madia@ segna il ritorno di una finale nell’impianto di viale del Fante dopo la finale oro di fine settembre 2007. La finale era stata assegnata l’anno scorso ma poi è stata rinviata a quest’anno per la pandemia.

Nella finale bronzo c’è la Milone Siracusa

Nella finale bronzo maschile che si disputerà a Torino c’è invece la Milone Siracusa che partirà da un’ottima sesta posizione (14931 i punti guadagnati). La Finale B nazionale femminile (Agropoli) vedrà al via il Cus Catania (ottava posizione e 14577).

Sicilia ai campionati di società Allievi

Sicilia presente anche ai Campionati di Società Allievi 2021. Nella finale A (quella che assegna lo scudetto) in programma a Brescia sabato 25 e domenica 26 settembre, troviamo la Siracusatletica, che si è piazzata al decimo posto con 12500 punti. Nella Finale B (Gruppo Tirreno) in programma a Firenze, timbrano la presenza l’Atletica Avola che parte dalla sesta posizione con 10729 punti e la Milone Siracusa, decima con 10038 punti.