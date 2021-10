Aretursei ancora fermi al palo

Nuovo ko per l’Albatro che cede nel finale e rimane fermo a quota zero

Tanti rimpianti per gli uomini di Vinci, avanti per lunghi tratti anche di tre reti

Il Palermo Pallamano si impone 36-27 sul Girgenti e fa sua la Supercoppa Sicilia

Niente da fare. Quarta partita e quarta sconfitta. La Teamnetwork Albatro cade in casa ad opera del Trieste per 19-25 nella quarta giornata del campionato nazionale di serie A1 maschile di pallamano.

Un ko che fa doppiamente male perché arriva tra le mura amiche e contro una squadra che – al pari dei siracusani – fino a quel momento aveva raccolto soltanto sconfitte.

Tanti rimpianti

Il punteggio finale parla di 6 reti di scarto ma la sfida è stata decisamente equilibrata e, anche in questa occasione così come è stato sette giorni fa nel match di Rubiera, la Teamnetwork Albatro ha anche condotto le redini del gioco per gran parte dei 60 minuti.

Siracusani anche sul +3 che si è risolta, però, a tre minuti dalla fine. Da li in poi una sequela di errori al tiro che ha permesso agli alabardati di prendere il largo e di centrare i primi due punti stagionali.

Buon esordio per Hamza Fredji

Il tunisino Hamza Fredji, alla sua prima in maglia bluarancio, segna la prima rete del match e si ripete altre tre volte. Per lui quattro segnature.

Vinci “Dobbiamo lavorare sulla concentrazione”

Delusione in casa Albatro ed il tecnico Peppe Vinci commenta la sconfitta: “Probabilmente abbiamo perso nel momento in cui abbiamo pensato a giocare da solisti – commenta coach Peppe Vinci – Abbiamo retto bene fino a quegli incredibili ultimi tre minuti. Non possiamo permetterci queste ingenuità. Evidentemente dobbiamo lavorare ancora sulla concentrazione e sulla lucidità da mantenere nei momenti decisivi. Ora dobbiamo cambiare registro. E lo dobbiamo fare da subito”.

Il tabellino

Teamnetwork Albatro-Trieste 19-25

Primo tempo: 9-8

Albatro: Bianchi 1, Morettin 2, Marino 1, Mantisi, Argentino, Bandiera, Nobile, Fraj 4, Calvo, Vinci 2, Burgio, Cuzzupè 1, Bobicic 5, Rosso 2, Randes 1. Allenatore: Peppe Vinci

Trieste: Radojkovic, Aldini, Hrovatin 6, Nocelli 3, Pernic 2, Mitrovic 6, Di Nardo, Postogna, Visintin, Stojanovic, Zoppetti, Sandrin, Pagano, Bratkovic 8. Allenatore: Fredi Radojkovic

Arbitri: Francesco Simone e Pietro Monitillo.

Il Palermo Pallamano vince la Supercoppa Sicilia

Il Palermo Pallamano inizia la stagione alzando la Supercoppa Sicilia. Gli universitari allenati da Ninni Aragona si impongono 36-27 sul Girgenti e vincono la sfida riservata alle due compagini che nella stagione scorsa si sono aggiudicate la Coppa Sicilia di A2 e di B.

Una sfida non scontata anche perché gli agrigentini nella scorsa stagione hanno vinto la cadetteria centrando la promozione in seconda serie e quindi sfideranno nuovamente i rosanero anche in campionato.

Tra l’altro poche settimane fa, il Girgenti aveva vinto l’amichevole con i palermitani.

Una sfida a ritmi alti

Ritmi altissimi, grande attenzione dietro e concretezza in zona gol: con questi ingredienti la ricetta per la Supercoppa è servita. Il Girgenti sul finale della prima frazione reagisce ed accorcia dal 17-4 al 17-11.

Nella ripresa Aragona ruota gli effettivi per dare spazio a tutti. La gara vive della reazione ospite, ma dalla panchina il tecnico e Gianni Tornambè si fanno sentire, conducendo il gruppo verso la reazione finale che non lascia spazio a dubbi.

Alla sirena, dunque, è 36-27 del Palermo Pallamano (Cus Palermo), che può così alzare la prima Supercoppa della sua lunghissima storia. Artale miglior realizzatore, Manno sugli scudi eletto miglior giocatore della finale.

Il 16 ottobre debutto in A2

Il viatico migliore per concentrarsi in vista dell’inizio del girone C di serie A2 2021/2022, fissato per il 16 ottobre a Fondi, contro la corazzata proveniente dall’A1 che di certo ha predisposto tutti i mezzi tecnici ed organizzativi per tentare un pronto ritorno nella massima divisione. Il Palermo Pallamano avrà le certezze della passata stagione e l’entusiasmo di un trofeo, che può sempre lanciare un gruppo verso una stagione importante.