Match a Siracusa senza pubblico

Il sette aretuseo cerca di sbloccarsi in casa ospitando il Trieste

Anche gli alabardati, che hanno una partita in meno, sono a quota zero

Il tecnico Peppe Vinci “Sarà match cruciale per tutte e due le formazioni”

Delicata sfida casalinga col Trieste per l’Albatro Teamnetwork. La squadra allenata da Peppe Vinci, cerca i primi punti nel massimo campionato nazionale di pallamano maschile che domani, sabato 2 ottobre, celebrerà la sua quarta giornata di andata. Fischio di inizio alle 18.30, arbitreranno Simone e Monitillo.

Ancora senza pubblico

Dopo l’amara trasferta di Rubiera, i siracusani affronteranno la seconda partita interna della stagione dopo quella di due settimane fa con i campioni d’Italia del Conversano persa per 17-27 e giocata a porte chiuse. Anche questa delicata sfida si disputerà senza pubblico. Ed è un nuovo scontro diretto per i siciliani perché si troveranno di fronte una squadra che al loro pari non ha conquistato ancora un punto.

Per entrambe le squadre può essere la partita della svolta. Gli alabardati hanno già osservato il turno di riposo alla prima di campionato. Gli uomini di Oveglia sono reduci dalla sconfitta casalinga di misura patita ad opera della capolista Fasano.

Archiviare Rubiera, torna Fredji

Grande attesa in casa Teamnetwork. La sfortunata prova di sabato scorso a Rubiera è già in archivio e già dalla ripresa degli allenamenti si punta diretti al match di domani. Con l’imperativo di conquistare punti.

È tornato Hamza Fredj. Il giocatore tunisino ha formalizzato tutti gli aspetti burocratici e domani potrebbe trovare spazio per alcuni minuti. Il mancino è apparso in buona forma e il suo esordio in campionato è atteso con grande interesse.

Grande intensità durante gli allenamenti. Il tecnico siracusano chiede massima concentrazione a tutti e buoni riscontri sono arrivati in questi giorni.

Vinci “Match cruciale per le due formazioni”

“Credo sia una partita della svolta per entrambe le squadre – ammette coach Peppe Vinci – Forse in questo momento il Trieste è un po’ più rodato di noi visto che sono al completo da più tempo. Ci mancherà ancora il pubblico e sabato scorso, a Rubiera, abbiamo toccato con mano quanto sia importante la carica dei tifosi nel momento più difficile. Vedo comunque la squadra carica e motivata. Sapremo dimostrare la nostra forza”.

Morettin pensa ai tifosi

Francisco Morettin, 12 gol all’attivo per lui dopo tre giornate, rivolge un pensiero ai tifosi e prova ad analizzare questo inizio di campionato per i blu-arancio.

“Il nostro palazzetto deve essere la nostra forza – commenta il numero 3 dell’Albatro – Sappiamo che i tifosi ci sono vicini e che dobbiamo dare tutto per loro. Abbiamo offerto delle buone prestazioni nelle tre partite giocate, ma dobbiamo lavorare ancora di più per avere massima intensità fino al termine della partita. Credo che con l’ingranare del gruppo supereremo questo problema e riusciremo a toglierci qualche soddisfazione”.