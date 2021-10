Tra le donne, l'Erice va a caccia di punti pesanti a Leno

Dopo il successo con l’Eppan, l’Albatro Siracusa gioca a Bolzano

La squadra partirà solo domattina, 30 ottobre, per le avverse condizioni meteo

In A1 femminile, l‘Erice va a Leno per continuare a volare alto

Trasferta a Bolzano per l’Asd Albatro Teamnetwork che rende visita alla squadra dell’ex Zoe Mizzoni per la settima giornata di andata del massimo campionato nazionale di pallamano maschile.

I siracusani partiranno soltanto domani mattina, sabato 30 ottobre, a causa delle avverse condizioni metereologiche che si stanno abbattendo sulla Sicilia sud orientale.

Reduci dal primo successo in campionato, quello di sabato scorso con l’Eppan, i bluarancio hanno lavorato a fondo in settimana consapevoli della crescita del gruppo.

Il tecnico Vinci “Match con Eppan dimostra nostro potenziale”

Il tecnico Peppe Vinci presenta la sfida con il Bolzano “La gara con Eppan ha dimostrato che abbiamo un grosso potenziale, lavoriamo con attenzione ed impegno e nulla ci sarà precluso. Mi piace lo spirito di abnegazione di questi ragazzi. Stanno lavorando tanto e non si stanno sicuramente risparmiando. Domani metteremo in campo il nostro gioco e la nostra voglia”.

Marino “A Bolzano ce la giochiamo”

Tra i siracusani anche Vito Claudio Marino, pivot arrivato in Sicilia proprio dai biancorosso bolzanini. Tra i giocatori decisivi nel successo di sabato scorso, con gol e assist, Leonardo Bianchi.

“Andiamo a Bolzano a giocarci la nostra partita – dice l’ala destra siracusana – Sappiamo cosa possono avere loro per vincere e sappiamo cosa abbiamo noi per giocarci i due punti. Stiamo lavorando bene e sono convinto che possiamo dire la nostra. La vittoria contro l’Eppan ci ha confermato qual è il nostro potenziale”.

In A1 donne, l’Erice cerca punti pesanti a Leno

Dopo l’amara parentesi continentale culminata con l’eliminazione della European Cup ad opera del Maccabi Ramat, ed il pareggio col Pontinia di mercoledì, l’Handball Erice giocherà domani a Leno per la sesta giornata di andata del massimo campionato nazionale femminile.

Le Arpie, quinte in classifica, cercano punti pesanti sul campo di una squadra che finora ha raccolto una vittoria e quattro sconfitte. Sulla carta un’avversaria alla portata delle neroverdi che con altri due punti potrebbero confermarsi tra le big di questo campionato. Inoltre, le neroverdi hanno sempre vinto in trasferta benché il successo di Malo, ottenuto alla prima giornata è stato trasformato in una sconfitta a tavolino dal giudice sportivo.

Foto Albatro: Gabriele Midolo