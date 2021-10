Al PalaCardella finisce 23-23

Un pareggio in rimonta per le ericine che impongono il 23-23 al Pontinia

Neroverdi sempre ad inseguire hanno in Domenica Satta la mattatrice del match

Il punto permette alle Arpie di rimanere in quinta posizione in classifica

Dopo l’esperienza europea, culminata con l’eliminazione anzitempo dalla European Cup ad opera Maccabi Arazim Ramat Gan, l’Ac Life Style Erice si rituffa nel massimo campionato nazionale di pallamano femminile pareggiando tra le mura amiche del PalaCardella col Cassa Rurale Pontinia col punteggio di 23-23 nel recupero della quinta giornata di andata.

Arpie ancora senza vittorie in casa

Un punto che permette alle Arpie di conservare la quinta posizione a quota 6 ma che conferma un dato inconsueto. In casa il sette neroverde non sa vincere. Nell’altra sfida di campionato giocata ad Erice, le siciliane hanno impattato con il Cellini Padova. Il dato prende forma con le due sconfitte europee contro le israeliane del Ramat. Neroverdi, finora, corsare.

Un pareggio voluto

Le arpie, dopo una partita che l’aveva vista sotto nel punteggio per tutta la sua durata, sono riuscite al fotofinish a pareggiare la sfida impegnativa contro una squadra solida, capace di fermare sul pari, ad inizio campionato, le campionesse del Salerno. Una rimonta delle ericine, nonostante l’inferiorità numerica nelle battute finali di gioco.

Dopo aver conquistato il pareggio, però, la formazione guidata da Fernando Gonzalez Gutierrez ha sprecato l’ultimo possesso della partita, facendosi prendere dalla frenesia, buttando fuori dal rettangolo di gioco la sfera.

Rimane, comunque, un buon pareggio per l’Handball Erice con il Pontinia che ha sprecato il vantaggio acquisito nel corso dell’incontro.

Ancora una volta Domenica Satta ed Antonella Coppola sono risultate le migliori realizzatrici per l’Handball Erice con 9 e 7 reti. Per il Pontinia decisiva la prestazione di Ramazzotti tra i pali, così come le tre reti realizzate da Squizzato, nel primo tempo, e poi le sette di Podda.

Avvio in salita

L’impatto col match è difficile da parte dell’Handball Erice, dopo le due gare disputate in European Cup nello scorso fine settimana contro il Maccabi Arazim Ramat Gan. Le ospiti vanno subito in vantaggio. E lo aumentano grazie alla precisione di Squizzato, che fa valere la propria forza fisica sulla difesa neroverde. Satta e Coppola provano a reagire con le loro realizzazioni, ma si registra qualche palla di troppo buttata in contropiede da parte della formazione ericina, che chiude la frazione di gioco sotto nel punteggio per 11 a 14.

Rimonta neroverde

Nella seconda parte del match arriva la reazione delle neroverdi che difendono gli attacchi del Pontinia e trovato le realizzazioni con Satta, Yudica e Coppola.

Tanti minuti in campo anche per la giovanissima Chiara Priolo, lucida nel momento della rimonta dell’Handball Erice. Ramazzotti, però, in più occasioni, ha fermato gli attacchi delle Arpie, che, nonostante l’inferiorità numerica per i due minuti sanzionati a Colombo, sono riuscite ad agganciare il pareggio con il finale di gara per 23 pari.

Il tabellino, Satta segna nove volte

Ac Life Style Erice-Cassa Rurale Pontinia 23-23

Primo tempo: 11-14.

Ac Life Style Erice: Colombo 1, Di Lisciandro, Yudica 2, Coppola 7, Losio, Basolu, Cozzi, Filindeu, Brkic, Ravasz 1, Podariu, Priolo, Felet, Satta 9, Benincasa 3, Gugic. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Cassa Rurale Pontinia: Ramazzotti, Podda 7, Squizzato 3, Di Prisco, Conte 2, Colloredo 2, Di Giugno, Bianchi, Davoli, Rueda 1, Bassanese 4, Panayotova, Barbosu 2, Mrkikj 2. Allenatore: Giovanni Nasta.

Arbitri: Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.