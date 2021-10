In A1 maschile, l'Albatro non vola e perde anche Pressano

L’Ac Life Style Erice concede il bis e la sua verve in trasferta. Le arpie hanno espugnato il campo del Casalgrande Padana col punteggio di 28-33 nella gara della quarta giornata di andata del campionato nazionale di serie A1 femminile di pallamano.

Si tratta della seconda affermazione consecutiva per le neroverdi allenate da Fernando Gonzalez Gutierrez che avevano battuto in precedenza, sempre in trasferta, il Mezzocorona. In teoria si tratterebbe del terzo successo su tre trasferte visto che anche col Malo il campo aveva decretato una vittoria per le ericine. Risultato poi cancellato dal giudice sportivo.

In mezzo il pareggio interno con il Padova per 21-21 nell’unica partita casalinga finora disputata datato ormai un mese fa a conferma di un calendario non esattamente agevole almeno in questo scorcio iniziale della stagione 2021/22.

Erice quinto in classifica

Si comincia leggermente a delineare la classifica della massima serie, l’Erice è quinto con cinque punti, frutto di due vittorie, un pareggio e la sconfitta a tavolino col Malo.

Neroverdi sempre avanti

Erice praticamente sempre in vantaggio fino al 24’ della ripresa ma lo stato di grazia di Gorbatsjova e Coppola, a segno rispettivamente 11 e 6 volte hanno fatto la differenza assieme alle sempre più decisive parate di Brkic ed all’esperienza di Satta. Alle padrone di casa non sono bastate le 14 reti di Furlanetto, particolarmente ispirata.

Partenza sprint dell’Erice

È l’Erice a partire bene. Al 14’ il vantaggio è di 4 reti (5-9). Tuttavia, al ventesimo Gorbatsjova e Satta vengono sanzionate con i due minuti di allontanamento: una doppia sanzione che permette alla Casalgrande Padana di rifarsi sotto nel punteggio e quindi al minuto di sospensione di Fernando Gonzalez Gutierrez quando il cronometro segna 23 minuti ed il tabellone indica 11-12.

Simona Artoni pareggia le ostilità, ma Cozzi, ancora Gorbatsjova e Coppola provano a riallungare, prima della reazione della stessa Artoni che con due reti di fila chiude la prima frazione sul 14 a 16.

Nella ripresa sale in cattedra Brkic

I ritmi della partita sono un po’ più lenti rispetto al primo tempo, con Brkic che sale in cattedra con le proprie parate e poi con Satta e Priolo precise in fase realizzativa ed al 7’ il punteggio è di 15-19.

Casalgrande prova a reagire con Furnaletto e Lusetti, ma l’esperienza di Satta è decisiva nel momento più difficile delle ericine. Basolu e Yudica riportano l’Ac Life Style Erice avanti sul più 5, mentre Brkic para tutto il possibile ed anche qualcosa in più. Il tecnico di casa, Agazzani, prova a stoppare il break con un time-out a metà della ripresa sul risultato di 18-23. Furlanetto e Magnone provano a reagire, ma le reti di Gorbatsjova e Coppola portano l’Ac Life Style Erice sul massimo vantaggio momentaneo di +6, sul 22-28 ad 8 minuti dal fischio finale.

L’Erice, poi, spreca un paio di attacchi, capitalizzati da Casalgrande, con Fernando Gonzalez Gutierrez che decide di interrompere il gioco con un time-out a 6 minuti dal termine con le neroverdi avanti sul 25-29. La vena realizzativa di Coppola e Ravasz chiude poi anzitempo l’incontro, poi vinto dall’Handball Erice che fissa il punteggio finale di 28-33.

Il tabellino, Gorbatjova a forza 11

Casalgrande Padana vs Ac Life Style Erice 28-33

Primo tempo: 14-16

Casalgrande Padana: Bonacini, Rondoni, Mangone 3, Giombetti, Muller 1, Franco 1, Furnaletto 14, Bordon, Apostol, Artoni S. 4, Mutti, Artoni A. 1, Orlandi 3, Mattioli, Lusetti 1, Lassouli.

Allenatore: Marco Agazzani.

Ac Life Style Erice: Felet, Colombo, Yudica 3, Coppola, 6, Brkic, Basolu 2, Cozzi 2, Gorbatsjova 11, Gugic 1, Benincasa, Losio, Ravasz 2, Priolo 2, Satta 5.

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Matteo Corioni e Pierluigi Falvo.

In A1 maschile, l’Albatro non vola e cade a Pressano

Ancora un ko per l’Albatro Teamnetwork, il quinto in altrettante partite della massima serie maschile pallamanistica. La squadra di Peppe Vinci cade in Trentino, in casa del Pressano col punteggio di 27-21. Match deciso nel primo tempo chiuso 12-4 per il Pressano. Morettin con 6 reti e Bianchi con 4 hanno provato a limitare il passivo.

Il tabellino, solo 4 reti aretusee nel primo tempo

Pressano-Teamnetwork Albatro 27-21

Primo tempo: 12-4

Pressano: Alberino 7, Chistè 1, Dallago 4, Dainese, Facchinelli, Fadanelli 2, Folgheraiter, Gazzini, Giongo 1, Iachemet 4, Jansson 3, Loizos, M. Moser 1, N. Moser 1, D. Sontacchi 3, G. Sontacchi. Allenatore: Alessandro Fusina.

Albatro: Bianchi 4, Morettin 6, Marino 1, Mantisi 1, Argentino 1, Calvo 1, Fradj 2, Nobile, Vinci 2, Cuzzupè, Bobicic, Rosso 3, Randes. Allenatore: Peppe Vinci.

Arbitri: Stefano Riello e Niccolò Panetta.

In A2 maschile il Palermo perde a Fondi

Tutto secondo pronostico per il Palermo Pallamano che torna senza punti dalla proibitiva trasferta di Fondi nella prima giornata del girone C del campionato di serie A2 maschile. Sul campo della neoretrocessa ed una delle favorite per la promozione in massima serie, i ragazzi di Ninni Aragona perdono 36-25.

Il sette palermitano prova a giocare senza paura ma il conto è salato già nel primo tempo che si chiude 21-13 per i locali.

La musica non cambia nella ripresa ed il distacco tra le due compagini arriva ad 11 reti. Alla sirena il tabellone ufficializza il definitivo 36-25. Alla fine dell’ora di gioco, Alessandro Aragona con 7 reti è il miglior marcatore dei suoi. A segno anche Matteo Pola con 5 marcature, Simone Testa 4, Paolo Spoto 3, Edoardo Guardi 2, Diego La Mantia, Giuseppe Gottuso, Giovanni Manno ed Alessandro Lopes con 1 chiudono il conto per i rosanero (Cus Palermo).

Sabato prossimo esordio casalingo, al PalaCus, contro Benevento.

Le altre sfide delle siciliane: Orlando Haenna-Puleo Il Giovinetto Petrosino 31-17; Darwin Tecnologies Mascalucia-Girgenti 32-32; Genea Lanzara-Keyjey Pallamano Ragusa 34-35; Benevento-Atellana 20-19.