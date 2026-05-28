Un dirigente della Questura di Siracusa è ricoverato in ospedale, all’Umberto I di Siracusa, a causa di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri sulla strada di collegamento tra Siracusa e Priolo.

Cosa è accaduto

Secondo una prima ricostruzione al vaglio delle forze dell’ordine, il dirigente di polizia era in sella alla sua moto, in direzione Priolo, quando, per cause da accertare, è stato investito da una macchina. L’uomo è stato sbalzato dalla sella e si è compreso subito che le sue condizioni fossero serie ma non tali da pregiudicargli la vita.

La corsa in ospedale

È stato trasportato in ospedale dove gli sarebbero state diagnosticate varie lesioni ma da quanto filtra da fonti investigative è vigile. Sono stati avviati gli accertamenti per stabilire le responsabilità in questo nuovo incidente stradale nel Siracusano.

Un agente di polizia morto a Pachino per un incidente con la moto

La settimana scorsa un altro agente di polizia è rimasto coinvolto in uno scontro in cui, però, ha perso la vita. La vittima è Federico Vinci, in servizio al commissariato di Avola, finito con la sua moto contro un mezzo nel territorio di Pachino. Nella giornata di oggi, alle 16, si terranno i suoi funerali che si svolgeranno nella chiesa Madre di Avola
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