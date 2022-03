Pallamano, serie A1 maschile, si gioca abato 12 marzo al PalaCorso

Certa di disputare i play out per evitare la retrocessione, la Teamnetwork Albatro prepara la sfida al Bolzano degli ex Mizzoni e Cantore. La sfida della settima giornata di ritorno del massimo campionato nazionale maschile di pallamano si giocherà domani, sabato 12 marzo, al PalaCorso con fischio di inizio alle 16.30. Il match sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma Elevensports.

Albatro quasi al completo, Bobicic ai box

Per l’occasione, i siracusani si presentano quasi al completo con Bobicic che rimane ai box e che scalpita per il rientro. Il giocatore montenegrino sta aumentando i ritmi della preparazione. Il team arancioblu spera possa essere l’ulteriore valore aggiunto in vista play out.

Vinci “Iniziamo a giocarci una serie di finali”

“Iniziamo a giocarci una serie di finali – commenta così il tecnico Peppe Vinci – la squadra deve cambiare registro, lo dobbiamo a noi stessi ed a tutti. Siracusa deve salvarsi lo merita e lo dice la tradizione. Sicuramente non saremo noi a tirarci indietro”.

Rifinitura per l’Albatro che vuole la prestazione

Rifinitura dedicata agli aspetti tecnico-tattici con schemi provati e riprovati. La squadra vuole tornare a ripetere la grande prova offerta contro Pressano.

L’Alabatro, ultimo in classifica con due punti, riceve il Bolzano quinta forza del campionato che vuole l’intera posta in palio per continuare a coltivare li sogno qualificazione ai play off scudetto. Il traguardo per gli ospiti dista tre lunghezze. All’andata il Bolzano si impose 34-26 con 9 reti di Emmanoouil Ladakis, 7 di Filippo Pasini e 6 di Dean Turkovic. Agli aretusei non bastarono le 8 reti di Leonardo Bianchi e le 5 di Hamza Fraj.

Fraj “Stiamo lavorando sull’aspetto mentale”

“Abbiamo lavorato duro tutta la settimana – commenta Hamza Fraj – Stiamo lavorando anche sull’aspetto mentale perché questo sarà una ulteriore arma in vista dell’ultima fase della stagione. La squadra è composta da ottimi giocatori – continua il numero 10 tunisino – e forse abbiamo pagato troppa sfortuna lungo la stagione fin qui giocata. Noi vogliamo vincere, siamo determinati e sono certo che ci presenteremo ai play out per raggiungere il nostro obiettivo”.