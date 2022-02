Pallamano, serie A1 maschile, Vinci “Testa alta e pedalare”

Seconda partita casalinga consecutiva per la Teamnetwork Albatro che domani, 26 febbraio, alle 18.30 al PalaTricomi di Rosolini ospita il Pressano quarta forza del massimo campionato nazionale maschile di pallamano.

Vinci “Ko col Rubiera ha lasciato segno”

I siracusani in settimana hanno dovuto smaltire l’inattesa sconfitta interna contro Rubiera che li ha relegati da soli all’ultimo posto della A1. Il sette aretuseo si presenta a questo impegno con il chiaro intento di approfittare del match per preparare al meglio la parte più calda della stagione.

“Siamo feriti ma sapremo guarire – assicura il tecnico Peppe Vinci – la sconfitta con il Rubiera ha lasciato il segno, ma non abbiamo tempo per piangerci addosso. Dobbiamo guardare avanti, i conti si fanno alla fine del torneo. Il Pressano è una squadra completa e ben organizzata, che fa della velocità la sua arma migliore. Testa alta e pedalare, la settimana è stata di quelle molto difficili, ne possiamo uscire solo noi”.

Nell’Albatro ancora fuori Bobicic

Ancora fuori Bobicic, con Fredj che ha differenziato l’allenamento e Cuzzupè in Turchia con la Nazionale Under 18, i siracusani si preparano al nuovo impegno.

Rosso “Affronteremo i play out, conta arrivarci bene”

“Sappiamo che dovremo affrontare i play out – commenta Giovanni Rosso –La classifica parla chiaro. Conta come si arriverà a quella fase. Se saremo coscienti dei nostri mezzi, con quella giusta forza mentale che adesso sta mancando, sono certo che ne usciremo a testa alta. Adesso il Pressano – conclude il giocatore bluarancio – Chiunque sia l’avversario, da questo momento in poi, dovrà servire a fare crescere in noi quella consapevolezza a cui facevo cenno prima. Partita dopo partita dobbiamo costruire quella determinazione che ci deve accompagnare fino alla fine. Pressano sta facendo bene, noi miriamo ad una buona prestazione”.

Pressano vede i play off scudetto, l’Albatro rassegnata ai play out

Il Pressano, quarta forza della serie A1 con 23 punti, cerca ulteriori conferme per continuare il cammino verso i play off scudetto. L’obiettivo è alla portata della squadra altoatesina che lo scorso 12 febbraio ha battuto lo Junior Fasano. All’andata, il Pressano si impose in casa per 27-21, risultato maturato soprattutto nella prima frazione, chiusa con un netto 12-4 che ha permesso poi di controllare agevolmente la sfida nella ripresa.

Di contro, i padroni di casa dell’Albatro sono ormai rassegnati a disputare i play out per guadagnarsi la permanenza in massima serie. Siracusani ultimi con appena due punti in 16 partite disputate.