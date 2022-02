Pallamano, serie A1 maschile, il coach Vinci "Nulla da perdere"

Torna in campo la massima serie nazionale maschile di pallamano dopo la pausa per la Coppa Italia vinta dal Sassari. La Teamnetwork Albatro vola a Trieste per la quarta di ritorno. Il match si giocherà alle 19 di domani, 12 febbraio. Mentre la terza – contro il Rubiera – sarà recuperata domenica 20 febbraio alle 11 a Rosolini. Stranezze del calendario.

Nell’Albatro c’è il debutto di Juan Zungri

Dura trasferta a Trieste per gli aretusei che però potranno già contare sull’apporto di Juan Zungri. Il terzino sinistro-centrale italo-argentino annunciato pochi giorni fa è già disponibile per il debutto con la sua nuova maglia e sembra aver raggiunto una buona intesa col resto dei compagni. L’obiettivo dell’Albatro è quello di sbloccarsi in trasferta dove finora è sempre uscita sconfitta nonostante alcune buone prove.

Peppe Vinci, “A Trieste senza nulla da perdere”

La situazione di classifica dell’Albatro, ultimo con due soli punti, impone un certo tipo di mentalità. La squadra siciliana si giocherà il tutto per tutto. “È un giocatore che alza il tasso d’esperienza e questo tornerà utile in questa fase della stagione – dice coach Peppe Vinci – Sicuramente andiamo a giocare senza avere nulla da perdere. Ogni partita farà storia a sé e noi giocheremo per portare a casa il massimo. I ragazzi lavorano duro, sapranno dare il massimo”.

La comitiva siracusana è partita nel pomeriggio alla volta di Trieste senza defezioni. Tutti abili e arruolati, infatti, nel tentativo di strappare un risultato che dia la scossa alla stagione.

Gianluca Vinci “Squadra pronta, ci giocheremo le nostre chance”

“Sarà una bella partita – assicura Gianluca Vinci – Le prime sue giornate ci hanno messo di fronte a due squadre che ambiscono allo scudetto. Noi siamo pronti e vogliamo giocarci partita dopo partita le nostre chance. Non saremo sicuramente noi a mollare. Lo spirito Albatro è sempre vivo”.

Trieste avversario ostico per l’Albatro

Il Trieste sarà un avversario ostico. Finora ha conquistato 10 punti che valgono attualmente la nona posizione in classifica. Formazione di medio bassa classifica che però all’andata si impose piuttosto agevolmente per 25-19 espugnando il parquet dell’Albatro.

Domani, tuttavia, si attende una sfida diverse e probabilmente più combattuta anche se le motivazioni, di certo, non mancheranno neppure ai padroni di casa. Con due punti potrebbero ambire a zone di classifica più tranquille.

Foto: Simona Amato