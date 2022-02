Pallamano, serie A1 maschile, il terzino sinistro "Pronto a dare contributo"

L’Albatro prova a risalire la china. Ed annuncia l’arrivo dell’argentino Juan Ignacio Zungri, terzino sinistro di 34 anni proveniente dalla Juventud Uneda de San Miguel, formazione della massima serie del Paese sudamericano.

Grande esperienza, è già in rosa a disposizione del tecnico dell’Albatro

L’atleta, impiegabile anche come centrale, vanta una lunga esperienza nel campionato biancoceleste. Già a Siracusa, si è aggregato ai nuovi compagni per gli allenamenti diretti dal tecnico Peppe Vinci.

Zungri “Pronto a dare il mio contributo”

“Ho trovato un gruppo molto accogliente – ha detto il giocatore italoargentino – Ho già avuto modo di parlare con il mister e sono pronto a mettermi a disposizione di questa squadra. Non credo bisogna precludersi alcun obiettivo. Lavoro e forza di squadra possono tranquillamente farci uscire dalla posizione in classifica. Sono molto contento della mia scelta, Siracusa è una bellissima città – ha continuato Zungri – Ho voluto visitare gli impianti sportivi e devo dire che il loro numero è rilevante”.

Vinci “Certo che darà un buon contributo”

“Sono certo che Juani darà un buon contributo alla nostra causa – ha detto Peppe Vinci, alleantore dell’Albatro – Ha esperienza e voglia di fare bene. Ora si lavora per affrontare i prossimi due match. Vedo grande voglia e un gruppo più solido che mai”.

Domenica 20 febbraio l’Albatro riceve il Rubiera

Con l’arrivo dell’esperto Zungri la squadra aretusea comincia a preparare la sfida casalinga di domenica 20 febbraio col Secchia Rubiera valida per la terza giornata di ritorno della massima serie. Si preannuncia una partita caldissima dato che le due formazioni occupano il fondo della classifica avendo conquistato appena due punti.

Il sette di Peppe Vinci non vince dallo scorso 23 ottobre quando superò l’Eppan 21-20. Lo scontro diretto col Secchia Rubiera, invece, ha visto il successo interno degli emiliani per 26-25. I due punti potrebbero permettere all’Albatro di tornare a sperare nella salvezza o in un cammino meno arduo in ottica play out.