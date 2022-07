Pallamano, serie A1 maschile, si definisce la rosa del team aretuseo

Due gemelli alla corte di Fabio Reale. Dopo Matija Glicic, portiere arrivato poco meno di un mese fa, anche David raggiunge Siracusa per vestire i colori arancioblu della Teamnetwork Albatro per la prossima stagione nel massimo campionato nazionale di pallamano che scatterà il prossimo 3 settembre.

Pivot, 190 centimetri, ha giocato l’ultima stagione nel Bolzano dove era arrivato dal Molteno chiudendo il campionato al settimo posto. Fisico possente, rinforza la linea d’attacco così come il muro difensivo.

Glicic “Albatro squadra competitiva”

“Sono veramente contento che la Teamnetwork Albatro abbia pensato a me e mi abbia contattato – commenta il giocatore nato in Serbia ma ormai italiano da un punto di vista sportivo – il progetto che mi hanno presentato è molto ambizioso e mi ha subito entusiasmato. La squadra è composta da molti giocatori dello stesso livello e questo la rende competitiva. Una cosa che mi è veramente piaciuta molto. Torno a giocare con mio fratello e questo mi fa tanto piacere – aggiunge David Glicic parlando di Matija – Il mio obiettivo è quello di migliorare individualmente e contribuire alla crescita della squadra. Giocherò con tanti giocatori d’esperienza dai quali potrò soltanto imparare. Un elemento molto importante per me”.

Bianchi, Calvo e Murga confermati

Nei giorni scorsi l’Albatro ha confermato tre pedine. Leonardo Bianchi, Mattia Calvo e Max Murga. Il team continua dunque a delineare il proprio volto con l’obiettivo di ben figurare nella prossima stagione e di migliorare quanto fatto in quella passata dove ha ottenuta una incredibile salvezza al termine dei play out.

Bianchi è tornato lo scorso anno a Siracusa dopo la prima esperienza in Sicilia “Sono veramente carico per affrontare la nuova stagione. Sappiamo che la scorsa stagione purtroppo la squadra non ha potuto dire veramente la sua, ma sono convinto che quest’anno sarà diverso, sarà una lunga stagione dove dovremmo lottare fino alla fine”.

Calvo, centrale difensivo, è un prodotto del vivaio “Sono contento di cominciare questa nuova avventura. Curioso di conoscere i nuovi compagni di squadra. Farò il possibile, come sempre, per essere presente agli allenamenti ed alle partite nonostante il lavoro. L’impegno è quello di essere un valore aggiunto per la squadra”.

Murga, l’argentino di Siracusa, è nella rosa dell’Albatro dalla stagione 2017-18 e dopo il rientro a seguito di un lungo recupero da un infortunio, è pronto per dare il suo contributo. “Sono molto entusiasta della stagione che sta per iniziare e non vedo l’ora di ricominciare la preparazione – confessa il numero 23 – Sarà un anno impegnativo, con tanti cambiamenti. La società ha messo insieme una bella batteria di giocatori e questo ci stimolerà a fare sempre meglio sia in allenamento che in partita. Lo scorso anno abbiamo lottato per non retrocedere e adesso dobbiamo cambiare obiettivo. Tra venti giorni iniziamo la preparazione – conclude Max Murga – e dovremo dare il massimo da subito per poi essere in grado di lottare e raggiungere obiettivi che sono alla portata di questa città”.

Il 18 luglio la squadra si presenta alla città

Il primo impegno ufficiale dell’Albatro anche se non si tratterà di una partita è fissato per lunedì 18 luglio. Per quella data, alle 19, la squadra si presenterà alla città presso il Motorismo d’Epoca in via via Luigi Spagna 40. Un evento per consolidare il forte legame con il territorio e rinnovare il nostro ruolo di ambasciatori della tradizione sportiva di questa terra.

Il 18 luglio, dunque, staff tecnico e squadra, saranno insieme in questo primo appuntamento stagionale che aprirà, anche, la preparazione atletica in vista del campionato.