Pallamano, serie A1 si affianca a Martelli

Nuovo arrivo in casa Albatro. Il club aretuseo ha annunciato l’accordo con il giovane portiere Matija Glicic che raggiunge Lorenzo Martelli a guardia dei pali del team arancioblu in vista della prossima serie A1 maschile di pallamano.

L’estremo difensore, nato in Serbia ma da anni in Italia, sarà la prima esperienza nella massima serie della pallamano italiana. In Sicilia arriva dall’Arcom Mestrino con la quale ha giocato il girone A della serie A2.

Glicic ha iniziato a giocare a pallamano, a 8 anni, a Tortona con il Derthona Pallamano, poi la lunga trafila delle giovanili e la prima esperienza in A2 con il Molteno dove ha giocato insieme al fratello gemello David, dalla scorsa stagione pivot del Bolzano. Nella prossima stagione sarà alla corte di Fabio Reale, nuovo tecnico degli aretusei.

Le prime parole di Glicic con la maglia dell’Albatro

“Sono veramente entusiasta di questa nuova esperienza – commenta, presentandosi ai suoi nuovi tifosi – Sarà la prima volta in A1 e giocherò in una società storica della pallamano italiana. Siracusa è una piazza importante e sarà anche un’esperienza nuova perché vivrò lontano da casa. Devo ringraziare la società e Lorenzo Martelli che mi ha chiamato per avere la mia disponibilità – racconta ancora Glicic – So come lavoro e avrò soltanto da imparare da uno come lui. Il mio obiettivo personale è quello di migliorare e dare il mio contributo alla squadra e a tutti i compagni”.

Mantisi rimane a Siracusa

Nei giorni scorsi è arrivata la conferma di Michele Mantisi. L’atleta agrigentino classe ’95, arrivato lo scorso anno dal Girgenti. Il numero 6 è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella rosa e a calarsi velocemente nella massima serie con l’Albatro.

“Sono contento di essere stato riconfermato e avere la fiducia della società – ha commentato – Lo scorso anno è stato sicuramente pesante perché arrivavo da una categoria inferiore e dovevo adattarmi ai ritmi e ai livelli della squadra. Fortunatamente, grazie ai miei compagni, ho avuto la possibilità di allenarmi nel migliore dei modi e di crescere tanto. Ho avuto, infine, l’opportunità di giocare di più nel finale di stagione e credo di aver dimostrato di poterci stare ampiamente in questa categoria”.

Motisi “Speriamo che la prossima stagione sia migliore per l’Albatro”

Ed inoltre: “Speriamo tutti che il prossimo anno sia migliore di quello appena concluso C’è grande entusiasmo e voglia di rifarsi. La mia speranza, che è anche un impegno personale, è quella di poter dare il mio contributo. Ci rifaremo e diremo sicuramente la nostra”.

Arrivato a Siracusa da centrale, Michele Mantisi è stato impiegato da pivot e nel finale, a causa della squalifica di Gianluca Vinci, anche da ala sinistra risultando determinante nel triplo impegno contro Eppan.