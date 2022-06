Peppe Vinci saluta l’Albatro dopo 22 anni, “Nessun rimpianto, è stato percorso fantastico”

Edoardo Ullo di

05/06/2022

“Dopo 22 lunghi anni non farò più parte dell’Asd Albatro, società nella quale ho ricoperto il ruolo di giocatore, allenatore, manager tecnico, così come comunicatomi dal presidente all’indomani dell’obiettivo difficile ma raggiunto della conferma della squadra in serie A”. A parlare è Peppe Vinci il giorno dopo l’annuncio del club aretuseo dell’arrivo in panchina di Fabio Reale.

Vinci per 22 anni sulla panchina dell’Albatro, nella sua carriera ha conquistato 3 campionati di serie A2, 4 di serie B e 2 Coppe Sicilia. Ed inoltre, ha centrato due salvezze in massima serie nelle ultime due stagioni.

Il messaggio di commiato di Vinci all’Albatro

L’ormai ex tecnico (di lungo corso) dell’Albatro, ha parlato via Facebook postando un lungo messaggio di commiato. “È stata una stagione difficoltosa – scrive – con i ragazzi abbiamo fatto quadrato ed alla fine posso dire abbiamo compiuto l’impresa. Siracusa sarà ancora nella massima serie di pallamano. Tutto resterà scritto negli annali della società: la storia, le partite, i rapporti coi ragazzi e le loro famiglie, l’amicizia non si possono cancellare, ma tutto acquisisce un’altra forma adesso. È stato un percorso fantastico, esaltante, ricco di gioie, dolori (ritiro più volte dalla serie A), che mi ha arricchito come uomo e come sportivo”.

“Nessun rimpianto”

Vinci sottolinea: “Non ho nessun rimpianto, nessun rimorso, credo che tutto abbia un inizio ed una fine, solo che speri sempre che la fine sia condivisa, sportiva e professionale.

Ringrazio tutti coloro che mi hanno manifestato attestazioni di stima e rispetto, nonostante la mia irruenza mi abbia portato molte volte ad uscire fuori dalle righe. L’Albatro è stata la mia vita e sono orgoglioso e lusingato di aver rappresentato la mia città in Italia e nel mondo, è stata una grossa responsabilità che ho sempre sentito e portato con me. W la pallamano, w lo sport, w Siracusa, w Albatro”.

Marko Bobicic rimane all’Albatro

Marko Bobicic sarà ancora un punto di forza per la Teamnetwork Albatro 2022-202 targata Fabio Reale. Il giocatore montenegrino indosserà ancora la maglia numero 25 dei bluarancio che giocheranno l’edizione 2022-2023 della Serie A Beretta. Per lui terza stagione a Siracusa dove si è ritagliato un ruolo da protagonista conquistando compagni di squadra e tifosi.

“Sono contento, mi trovo bene e c’è voglia di tornare a giocare con continuità – confessa il terzino sinistro che nell’ultima stagione ha dovuto recuperare da un brutto infortunio alla caviglia destra – Abbiamo sofferto tanto e abbiamo dovuto fare i conti con tanta sfortuna. Ma adesso siamo qua e ci prepariamo per un nuovo campionato che vogliamo giocare al meglio”.

Bobicic tra i giocatori simbolo della salvezza

Bobicic è stato uno dei giocatori simbolo della conquista della permanenza nella massima serie; protagonista di un finale di stagione in crescendo e spinta ideale grazie alla sua esperienza.

“Ora si volta pagina e iniziamo a pensare alla nuova stagione – continua il giocatore – Credo si stia formando una bella squadra che, insieme ai nuovi, porterà in campo il gruppo che si è cementato lo scorso anno. Abbiamo voglia di tornare in campo e continuare a dimostrare di essere alla pari di tante squadre del campionato italiano”.

L’Albatro si radunerà il 18 luglio

In vista dell’inizio della prossima stagione della Serie A Beretta, previsto il 3 settembre, la squadra si radunerà il 18 luglio per iniziare la preparazione.

“C’è grande entusiasmo e sono lieto che Fabio Reale abbia accettato l’incarico – commenta il presidente Vito Laudani – È un uomo Albatro, conosce l’ambiente e porta in prima squadra la sua esperienza”.

Cambio di portieri, arriva Lorenzo Martelli, via Gabriele Randes

Nelle scorse ore, l’Albatro ha annunciato l’arrivo del portiere Lorenzo Marelli che ha giocato a Merano nelle ultime tre stagioni.

Cresciuto nelle file del Romagna, squadra di Mordano e neo promossa nella massima serie, Martelli è stato giudicato tra i migliori portieri dello scorso campionato.

Dall’estremo nord all’estremo sud, il neo estremo difensore arancioblu si dichiara entusiasta per questa nuova avventura. Di contro, Gabriele Randes, protagonista dell’ultima stagione – e nelle gare di play out con l’Eppan – tra i pali, lascia l’Albatro per ragioni personali.