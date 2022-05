Pallamano, serie A1 maschile, fischio di inizio alle 18 di domani, 18 maggio

La salvezza in 120 minuti… o 180: l’Albatro si gioca tutto e domani, mercoledì 18 maggio alle 18 riceve al Pala Tricomi di Rosolini l’Eppan per la sfida di andata dei play out per rimanere nella massima serie nazionale maschile di pallamano. Ad arbitrare il match saranno Giovanni Fato e Luigi Guarini.

Con l’Eppan l’unica gioia stagionale dell’Albatro

La squadra siciliana arriva a questa doppia sfida dopo aver chiuso all’ultimo posto la regular season. Gli aretusei hanno conquistato 4 punti frutto di un successo, due pareggi e 21 ko. L’Albatro ha inoltre il peggior attacco (522 reti all’attivo) a fronte di una difesa che però non sfigura rispetto ad altre formazioni che precedono in classifica: 655 gol subiti. L’unico successo di questa stagione, finora avara di soddisfazioni, è arrivato nel match di andata della stagione regolare proprio con gli altoatesini. Gli aretusei non vincono quindi dallo scorso 24 ottobre.

Gli altoatesini, tuttavia, si sono rifatti nel match di ritorno con un largo 36-27. Perfetta parità negli scontri diretti in campionato tra le due squadre.

Da domani non ci saranno punti in palio, ma il lasciapassare per la permanenza nella élite nazionale. In altre parole, la sopravvivenza in sfide praticamente senza appello nell’ottica del doppio confronto o della bella.

Murga “Dobbiamo soltanto agire”

“C’è poco da pensare, dobbiamo soltanto agire – dice in maniera secca Max Murga – Stiamo lavorando sodo in vista di queste, speriamo, ultime due partite. Siamo focalizzati su quest’obiettivo e mentalmente consapevoli di poter dire la nostra. L’Eppan è una squadra durissima – continua ancora il giocatore italo argentino – ha ottimi giocatori che ci hanno messo in difficoltà. Stiamo preparando la partita in maniera molto diversa e sono veramente fiducioso perché vedo quella giusta voglia di conquistarsi un obiettivo meritato”.

Il ritorno ed eventuale gara 3 ad Appiano

Le due squadre si ritroveranno a campi invertiti sabato prossimo 21 maggio, per gara 2 e resteranno sempre ad Appiano per l’eventuale gara 3 in calendario domenica 22 maggio. Calendario favorevole per gli avversari dell’Albatro grazie alla migliore classifica. L’Eppan ha chiuso al quartultimo posto con 15 punti.

Sulla panchina dell’Albatro ancora Gianni Attanasio che sostituirà lo squalificato Peppe Vinci. Altra giornata di stop anche per il capitano Gianluca Vinci.