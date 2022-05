Il Sette siciliano chiude girone Final Eight con una vittoria e due ko

Una vittoria e due sconfitte per la Pallamano Aretusa nel girone 1 della Final Eight per la promozione in serie A1 femminile. A Chieti, il sogno promozione sfuma all’ultima partita, persa col Dossobuono per 24-19. Niente semifinali, niente promozione.

Le ragazze allenate da Antonio Costa come lo scorso anno non riescono a superare la fase a gironi, anche se Giallongo e compagne sono andate vicine al raggiungimento della semifinale dopo il successo di ieri su Prato per 29-27. Oggi, però, serviva un ulteriore successo contro le veronesi e per lunghi tratti dell’incontro l’Aretusa è andata vicina a questo obiettivo.

Pallamano Aretusa inizia bene col Dossobuono

Nella prima frazione Sciurba, Faig, Lattuca e Giallongo (su rigore) riuscivano a tenere avanti l’Aretusa per 10′ di gioco. Poi, però, qualche errore di troppo in fase di conclusione, permetteva alle veronesi un break (3-0) che vedeva Dossobuono condurre di tre reti.

Nel finale di tempo, un paio di parate della neoentrata Armeli e le reti in sequenza della stessa Giallongo, Romano e soprattutto Faig, permettevano alla squadra di Costa di tornare in partita. La prima frazione si chiudeva col minimo vantaggio delle scaligere che conducevano 13-12.

Partita in bilico fino al 41’, poi black-out

Anche l’avvio di ripresa era praticamente giocato punto a punto ma al 15-15 (rigore di Sciurba all’11’25”), l’Aretusa accusava quasi un black-out. Arrivava qualche espulsione di troppo unita a errori sotto porta che permettevano a Dossobuono di dare l’accelerata decisiva sino all’ultima rete al 29’34” che decretava il 24-19 finale e l’uscita di scena dalla competizione per le aretusee.

Costa “Per la Pallamano Aretusa, bilancio positivo”

Il tecnico Antonio Costa commenta dopo le tre partite del girone eliminatorio delle Final Eight di serie A2. “Il bilancio di questa tre giorni ma anche della stagione non può che essere positivo – ha detto – perché pure durante le Final Eight ci siamo ben comportate, giocando allo stesso livello delle altre, non demeritando e perdendo per alcuni errori eccessivi in fase di realizzazione ma nel complesso devo solo ringraziare queste ragazze perché ci sono state difficoltà durante la stagione e abbiamo spesso stretto i denti. Ora ci riposeremo e resetteremo tutto in vista del prossimo anno”.

Signorelli “Match equilibrato ma penalizzati da alcune decisioni arbitrali”

“La partita è stata giocata sempre punto a punto – ha detto il direttore sportivo Salvo Signorelli – ma alcune decisioni arbitrali ci hanno penalizzato. In 40 anni che faccio pallamano non ho mai visto nulla di simile: troppe espulsioni assegnate a noi, nulla a loro e questo ha chiaramente condizionato la partita oltre a un gol inesistente dato alle avversarie. Sono amareggiato, posso solo fare un grande applauso alle ragazze per questi tre giorni qui a Chieti”.

Il cammino nella Final Eight della Pallamano Aretusa

La Pallamano Aretusa ha chiuso con due punti, una vittoria, due sconfitte, 68 gol fatti e 74 subiti. Le aretusee hanno esordito il 4 maggio perdendo 20-23 con lo Schenna, ieri, 5 maggio, ha battuto 29-37 il Tushe Prato ed oggi è stata battuta dal Dossobuono 24-19.