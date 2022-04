Pallamano, serie A1 femminile, quinto posto per le Arpie

Vittoria e salvezza diretta per l’Handball Erice che grazie al successo per 28-25 sul Cassano Magnago evita i play out nell’ultima partita della stagione regolare. Le Arpie conquistano davanti al pubblico amico del PalaCardella il diritto di giocare in massima serie anche per la prossima stagione al termine di 60′ minuti da mors tua vita mea.

Handball Erice chiude al quinto posto

Con questo successo, le neroverdi non solo si tolgono definitivamente dalla zona play out ma raggiungono, addirittura, la quinta posizione chiudendo (dal punto di vista teorico ma non numerico) ad un passo dalla zona play off. Le ericine hanno concluso le loro fatiche con 22 punti in 20 partite, gli stessi dell’Ariosto Ferrara e del Casalgrande Padana ma con gli scontri diretti a favore che ne hanno determinato la miglior posizione in graduatoria. Qualche rammarico per alcune occasioni perse, soprattutto ad inizio campionato, con diversi punti lasciati per strada anche con avversarie abbordabili.

Ma ieri l’obiettivo era soltanto uno, quello della vittoria. Risultato che è arrivato al termine di 60 minuti condotti dall’inizio alle fine pur con qualche sofferenza. Le ospiti, mai dome, hanno più volte tentato la rimonta. Avvicinandosi e spaventando in alcuni frangenti le padrone di casa senza però realmente riuscire ad avvicinarle troppo.

Partenza favorevole alle siciliane

La formazione guidata da coach Fernando Gonzalez Gutierrez ha avuto un ottimo impatto al match. L’ottima circolazione di palla dell’Handball Erice e i due rigori parati da Brkic costringono il Cassano Magnago al time-out al 10’ sul punteggio di 7-2.

L’Handbell Erice continua l’ottimo momento ad aumenta il proprio vantaggio, grazie alle realizzazioni di Coppola e di Mrkikj ed al 16’ il parziale dice 10-3 per le neroverdi. Sembra già finita ma il Cassano Magnago, non molla. Ed a quel punto accorcia le distanze costringendo il tecnico del Sette di casa al time-out al 20’ quando il tabellone recita 10-6.

Nella fase finale della frazione le squadre hanno difficoltà in fase realizzativa, con l’intervallo che vede Erice avanti nel punteggio sul Cassano Magnago per 13 a 10.

Nella ripresa le parate di Brkic blindano il risultato per l’Handball Erice

Alla ripresa del match, l’Handball Erice, spinta dalle parate di Brkic e dalle reti di Coppola, conquista nuovamente il vantaggio di cinque lunghezze al 41’ sul 19-14. Le varesine provano a non far scappare nuovamente le ericine e chiamano un minuto di sospensione ad un quarto d’ora dalla fine dei giochi sul 21-15.

Dal canto suo, Erice prova a gestire il vantaggio acquisito con coach Fernando Gonzalez Gutierrez che cerca di tenere alta la guardia nonostante il parziale rassicurante al 52’ sul 26-19. Nel finale l’esperienza di Coppola e Mrkikj è determinante per la vittoria del match con il risultato di 28 a 25. Al 60’ scatta la festa neroverde per una salvezza sofferta ma meritata. Ai play out ci andranno le varesine assieme al Padova, alle Guerriere Malo ed al Mezzocorona. In A2 direttamente scende il Leno.

Il tabellino, Coppola e Mrkikj a segno 8 volte a testa

Ac Life Style Erice vs Cassano Magnago 28-25

Parziale: 13-10

Ac Life Style Erice: Colombo, Mrkikj 8, Yudica 1, Coppola 8, Losio, Basolu, Cozzi 1, Gorbatsjova 5, Brkic, Benincasa 3, Iacovello, Ravasz, Podariu 2, Felet. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Cassano Magnago: Ferrazzi 6, Tchagba, Montoli 2, Cobianchi 3, Gozzi 6, Piatti, Laita, Brogi, Macchi, Ponti 6, Gheller, Priolo, Milan G. 2, Bertolino, Milan A. Allenatore: Salvatore Onelli.

Arbitri: Giovanni Fato e Luigi Guarini.