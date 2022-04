Pallamano, serie A1 femminile, neroverdi seste

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. L’Handball Erice espugna 30-25 il parquet dell’Ariosto Ferrara nella terzultima giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallamano e prenota la salvezza diretta.

Con questi 2 punti, le Arpie, firmano una nuova impresa dopo quella di sette giorni fa col Mestrino, volano a quota 20 in classifica agguantando proprio le estensi al sesto posto allontanandosi dalla zona play out quando mancano due incontri alla fine delle danze.

Handball Erice ferma Ferrara dopo striscia positiva

Il successo delle neroverdi ferma a sei la striscia di vittorie consecutive della formazione emiliana che all’andata aveva pareggiato al PalaCardella. Due punti fondamentali che ripagano l’abnegazione dell’Handball Erice, capace di rialzarsi più volte nel corso della stagione. La stessa voglia di vincere e l’unione nei momenti più difficili sono state decisive per sigillare il successo contro Ferrara.

Avvio favorevole per le Arpie

Ottimo avvio di gara per le ericine che trovano subito il doppio vantaggio con Gorbatsjova e Mrkikj ed al quinto minuto il punteggio recita 3-5. I due minuti sanzionati a Gorbatsjova e qualche palla persa di troppo in fase di attacco portano le padrone di casa prima al pareggio e poi al sorpasso al 15’ sul punteggio di 9-8. Un minuto dopo, il tecnico Fernando Gonzalez Gutierrez chiede il time-out sul 10-8 per le estensi.

L’Erice prova a reagire, portandosi sul meno uno, grazie anche alle parate di Iacovello ed alle reti di Gorbatsjova al 27’. Cozzi firma il pareggio che chiude il primo tempo in parità per 14 a 14.

Handball Erice più tonica nella ripresa

L’impatto vede ancora una volta la formazione ericina protagonista, grazie ad ottimi recuperi in difesa e alle reti di Cozzi e Mrkikj. Al 34’ minuto il parziale è di 15-18. Poi l’Erice si inceppa in zona d’attacco e Ferrara trova, prima il pareggio e, successivamente, il sorpasso al 41’ sul parziale di 19-18.

Il grande lancio di Iacovello per Coppola porta Erice nuovamente avanti un minuto dopo sul 19-20. Dopo il rigore di Mrkikj, Ferrara chiama un minuto di sospensione al 43’ sul 19-21.

Ancora Cozzi si conferma produttiva, con il massimo vantaggio momentaneo di quattro lunghezze al 46’ il parziale dice 19-23 per l’Handball Erice.

L’intensità delle padrone di casa cala e le neroverdi sono brave a mantenere il proprio vantaggio. Ad 8 minuti dalla fine il punteggio è di 22-26. L’esperienza di Mrkikj, Coppola e Cozzi è importante per raggiungere anche il più cinque, che porta coach Britos a giocarsi le ultime carte con un time-out a 5 minuti dal fischio finale sul 23-28. Le parate di Iacovello e la rete di Yudica chiudono, però, anzitempo l’incontro, con il successo poi finale dell’Handball Erice, con il risultato finale di 25 a 30.

Il tabellino, la furia Mrkikj si abbatte sul Ferrara

Ariosto Ferrara vs Ac Life Style Erice 25-30

Primo tempo: 14-14

Ariosto Ferrara: Vitale, Manfredini, Tanic 1, Poderi, Vuklis, De Santis 2, Lo Biundo, Fabbricatore 4, Visentin 9, Marrochi 4, Janni, Tomova 2, Guidicini, Soglietti 3. Allenatore: Carlos Alberto Britos.

Ac Life Style Erice: Colombo, Mrkikj 14, Yudica 1, Coppola 3, Basolu, Cozzi 5, Gorbatsjova 7, Brkic, Benincasa, Iacovello, Losio, Podariu, Felet, Ravasz. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Hannes Wieser e Stefano Pipitone.