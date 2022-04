Pallamano, serie A1 femminile, Arpie possono agganciare le estensi

Impegnativa trasferta a Ferrara per l’Handball Erice che domani, sabato 2 aprile alle 16.30, sarà ospite dell’Ariosto per la terzultima giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallamano. La partita sarà visibile su Elevensports.it.

Le neroverdi, settime in classifica e reduci dall’ottima affermazione interna di sabato scorso con il Mestrino – terza forza del campionato – per 28-27, cercano altri due punti preziosi per ipotecare il discorso salvezza diretta.

Arpie con 18 punti possono con un successo agganciare in classifica le estensi e dare una nuova accelerata verso zone più tranquille. E scongiurare, così, i play out per evitare la retrocessione in serie A2. L’Ariosto Ferrara attente l’aritmetica salvezza. Le estensi hanno 20 punti e sono in serie positiva da ben 7 turni con un pareggio e sei vittorie. Tra queste c’è anche il successo esterno sul parquet del Salerno.

Interessante la sfida a distanza tra le bomber. Il Ferrara può contare sui gol di Mari Tomova, terza nella classifica dei cannonieri con 135 reti, e Katia Soglietti, 92. Le arpie rispondono con Savica Mrkikj che ha realizzato 92 reti nel girone di ritorno e Domenica Satta che sotto porta difficilmente si fa pregare.

Felet “Sfida impegnativa per l’Handball Erice”

A presentare la sfida di domani ci pensa il portiere Elena Felet che si aspetta una partita difficile ed impegnativa dove conteranno determinazione, concentrazione, tecnica e gioco di squadra. “Mi aspetto una gara impegnativa, vincere vorrebbe dire conquistare due punti fondamentali e indispensabili per noi ma anche per il Ferrara. Stiamo vivendo un momento importante, di grande equilibrio per la squadra e riusciamo ad essere pericolose ed efficaci in tutti i settori del campo”. L’estremo difensore continua: “con il rientro di alcune ragazze infortunate possiamo, finalmente, contare su una rosa più vasta e le ultime partite giocate ci hanno dato ancora più motivazioni ed entusiasmo. Stiamo lavorando bene e vogliamo continuare così, unite e compatte, per raggiungere il nostro obiettivo”.

Così all’andata

Il match di andata tra siciliane ed estensi che si è giocato al PalaCardella di Erice lo scorso 4 dicembre si è concluso in parità sul 29-29. Buona prova corale delle neroverdi che però sprecarono in quel periodo storico una nuova occasione per fare punti pesanti tra le mura amiche.

Domenica Satta, a segno 6 volte, è stata la miglior marcatrice delle sue ma andarono molto bene anche Brunella Yudica, 5 reti, Melina Cozzi, Sabrina Colombo e Polina Gorbatsjova firmarono una quaterna.

Dall’altro lato Marijana Tanic con 7 reti è stata la top scorer del match. Poi 6 reti per Mari Tomova, cinquine di Katia Soglietti e Martina Crosta e quaterna per Maria Fernanda Marrochi Ongay.

Il rush finale per la salvezza

Per evitare i play out che coinvolgeranno le squadre dall’ottava alla undicesima posizione, l’Handball Erice dovrà mantenere la settima piazza. Le Arpie dopo il match l’Ariosto Ferrara giocheranno in casa lo scontro diretto con il Cassano Magnago che ha tre punti in meno. Proibitiva, sulla carta, la trasferta sul parquet della corazzata Salerno che chiuderà la regular season.

Per quanto riguarda la A2, si giocherà il 3 aprile alle 15 al PalaCardella contro il Fondi e la partita, oltre di presenza, sarà visibile sulla pagina FB della Handball Erice.