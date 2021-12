Pallamano, serie A1 femminile, in A2 maschile Palermo secondo

Le arpie impattano 29-29 in casa con il Ferrara

Rimandato il primo successo interno stagionale

In A2 maschile Palermo e Ragusa a gonfie vele, vincono e sono seconde

L’Handball Erice rimanda ancora l’appuntamento con la prima vittoria casalinga della stagione. Al PalaCardella, infatti, la sfida per la nona giornata del campionato nazionale di serie A1 femminile di pallamano con il Ferrara finisce 29-29.

Handball Erice settima

Il punto conquistato, in rimonta, dalle neroverdi, vale il settimo posto in classifica. Per le Arpie 8 punti in nove giornate – frutto di 2 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte – e zona play off ancora a vista ma con tante squadre in ballo. La vittoria manca da 5 turni con l’ultima affermazione risale al 16 ottobre, era la quarta giornata e l’Erice si impose 34-28 sul parquet del Casalgrande Padana.

Le Arpie ancora senza vittorie al PalaCardella

Le Arpie continuano a non vincere in casa in questa stagione. Le neroverdi, infatti, non hanno ancora vinto davanti al pubblico amico del PalaCardella pareggiando con il Padova, col Pontinia e perdendo col Brixen Sudtirol in campionato e le due sfide di European Cup con le israeliane del Maccabi Arazim Ramat Gan. Ora il pareggio con le estensi.

Match equilibrato

Prima frazione di gioco assai equilibrata. Partono bene le padrone di casa, grazie anche al contributo di Colombo. Ferrara ha trovato una giusta risposta con Marrochi e Tanic: un asse centrale-pivot che ha creato tante difficoltà alle ericine. Grazie alle reti di Yudica e alla precisione dai sette metri della rientrante Gorbatsjova, il primo tempo è stato chiuso dall’Handball Erice sul punteggio di 14 a 15.

Erice rincorre ma trova il pari

Nella seconda parte della partita è cattivo l’approccio da parte dell’Handball Erice, costretta a rincorrere anche sei reti di svantaggio. Alla ripresa dell’incontro, infatti, le ericine hanno avuto grandi difficoltà in fase offensiva, non trovando la rete. Quando tutto sembrava per andare perso, però, l’esperienza di Coppola e Satta è stata decisiva per pareggiare il match, terminato poi con il punteggio finale di 29 pari.

Il tabellino, Satta 6 reti, top scorer neroverde

Ac Life Style Erice-Ariosto Ferrara 29-29

Primo tempo: 14-15.

Ac Life Style Erice: Colombo 4, Yudica 5, Coppola 2, Losio, Cozzi 4, Brkic, Ravasz 3, Podariu, Priolo, Felet, Satta 6, Benincasa 1, Gugic, Gorbatsjova 4. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Ariosto Ferrara: Vitale, Ferrara, Manfredini 2, Tanic 7, Crosta 5, De Santis, Zanotto, Fabbricatore, Irone, Marrochi 4, Angelini, Tomova 6, Travagli, Soglietti 5. Allenatore: Carlos Alberto Britos.

Arbitri: Matteo Corioni e Pierluigi Falvo.

In A2 maschile, Palermo a valanca sull’Aetna Mascalucia

Quinta vittoria consecutiva per il Palermo Pallamano che al PalaCus demolisce 45-30 l’Aetna Mascalucia nella settima giornata del girone C del campionato nazionale di serie A2.

Palermitani appaiati col Ragusa al secondo posto con 10 punti in graduatoria.

I rosanero universitari allenati da Ninni Aragona hanno subito messo e cose in chiaro. Ritmo martellante e padroni di casa avanti all’intervallo per 24-13.

Guardì con 7 reti è il top scorer dei suoi

Alla festa del gol hanno partecipato quasi tutti. Edoardo Guardì con 7 reti è stato il miglior marcatore dei suoi. Poi 6 reti per il capitano Alessandro Aragona, 5 per Diego La Mantia e Andrea Piscopo, 4 per Alberto Alieri, Giovanni Lo Manno, Emanuele Artale. Tripletta per Alessandro Lopes e Matteo Pola, 2 gol per Paolo Spoto, una per Marco Parrino e Giuseppe Gottuso.

Ragusa batte Girgenti, Haenna cade a Benevento

Il Ragusa vince in trasferta il derby con Ragusa per 32-39, assoluti protagonisti Ivan Ruiz Rios, a segno 14 volte, e Arkaitz Edorta Piriz Zurita che ha siglato 11 reti. Iblei a braccetto col Palermo in seconda piazza.

L’Haenna si arrende 36-32 al Benevento e perde contatto con le zone nobili del girone C. Per gli ennesi è il secondo stop consecutivo dopo quello con la corazzata Fondi, capolista a punteggio pieno.

Giovinetto Petrosino ko sul campo dell’Atellana per 25-20. Sconfitta anche la Darwin Tecnologies Mascalucia che si arrende in casa al Genea Lanzara per 42-35.