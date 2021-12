Pallamano serie A1 femminile

Torna la serie A1 femminile di pallamano dopo la pausa nazionale

L’Erice cerca la vittoria per sfatare il tabù del PalaCardella

Con Ferrara, le neroverdi vogliono sbloccarsi dopo 4 turni senza successi

Dopo due settimane di pausa per gli impegni della nazionale, torna in campo la serie A1 femminile di pallamano. L’Erice prova a scrollarsi il periodo negativo e sabato 4 dicembre alle 17 riceverà l’Ariosto Ferrara. Il match, valido per la nona giornata, mette in palio due punti importanti. Sia per il campionato che per l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia in programma ad inizio febbraio.

Le Arpie contro il tabù del PalaCardella

Le Arpie sono a caccia della prima affermazione interna in questa stagione. Finora, infatti, le neroverdi non hanno ancora vinto davanti al pubblico amico del PalaCardella pareggiando con il Padova, col Pontinia e perdendo col Brixen Sudtirol in campionato e le due sfide di European Cup con le israeliane del Maccabi Arazim Ramat Gan.

A caccia di punti per risalire la classifica

L’Ac Life Style Handball Erice vuole anche tornare a correre in campionato dove è in serie negativa da quattro turni (due pareggi e due sconfitte). Risultati che hanno fatto perdere quota alle Arpie, adesso settime con 7 punti.

Ferrara insegue

Il Ferrara finora ha totalizzato quattro punti frutto di due sole vittorie e sei sconfitte. Tuttavia le estensi hanno vinto gli ultimi due incontri di campionato col Malo e con il Mezzocorona scavalcando proprio queste due avversarie.

“Pausa occasione per ricomporre le file”

La società commenta il ritorno in campo dopo la pausa: “Queste due settimane di fermo sono state l’occasione per ricomporre le file visto che la stagione non è partite per niente bene per noi tra il Covid che ha colpito quasi tutte le nostre atlete a poche settimane dall’inizio del Campionato e la prima partita persa a tavolino per cause burocratiche. a questo si aggiunge la decisione della Federazione di cambiare regolamento sul tema ‘convocabile’ per le italiane naturalizzate che ci ha portato a cambiare buona parte della squadra e quindi le giocatrici hanno impiegato più tempo ad amalgamarsi così come nuovi ingressi nello staff tecnico”.

“Match da non sottovalutare”

Continua la nota del club ericino che analizza l’importanza della partita che può valere l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia. “La partita di sabato contro l’Ariosto Ferrara non è assolutamente da sottovalutare perché entrambi faremo l’impossibile per accaparrarci i due punti per noi fondamentali per recuperare e rimanere in classifica nelle Final Eight di Coppa Italia che si terrà dal 3 al 6 febbraio 2022. Prima parte del Campionato sicuramente non brillante ma speriamo di recuperare”.

Prenotazioni su Fb ed ingresso col green pass

I posti al PalaCardella sono prenotabili tramite messanger di Fc della società ericina mentre per accedere al PalaCardella occorre esibire il green pass.