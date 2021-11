Arpie a caccia del primo successo interno cercano punti play off

L’Handball Erice sfida la capolista per il big match della settima giornata

La sfida del PalaCardella si giocherà sabato 6 novembre alle 14.30

Antonella Coppola “Mi aspetto gara dura e combattuta. Ci teniamo a far bene in casa”

L’attacco del Brixe è guidato da Giada Gabbo ed Arassay Duran, 83 gol in due

Big match per l’Ac Life Style Handball Erice. Domani 6 novembre alle 14.30 le Arpie riceveranno al PalaCardella la capolista Brixen Sudtirol per la settima giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallamano. La sfida sarà visibile anche nell’impianto ma previa prenotazione ed esibizione del green pass.

Handball Erice ancora senza vittorie in casa

Le neroverdi, ancora alla caccia della prima vittoria davanti al pubblico amico, cercheranno i due punti per non perdere troppo contatto dalla zona play off. Le siciliane, che nella scorsa stagione al loro esordio in massima serie giunsero alle semifinali scudetto, sono reduci da due pareggi consecutivi, con Cassa Rurale Pontinia e, sabato scorso, con il Leno. Di fronte quindi le neroverdi che non hanno ancora trovato un acuto in casa contro il Brixen Sudtirol che ha sempre vinto.

In totale le ericine hanno raccolto 7 punti ma non hanno mai perso sul campo. L’unica sconfitta con le Guerriere Malo è arrivata a tavolino e risale alla prima giornata. Quel match si chiuse sul campo con una vittoria neroverde col punteggio di 21-24. Per il resto 2 vittorie e 3 pareggi che valgono il sesto posto. La posta in palio, quindi, è molto pesante.

Brixen a punteggio pieno

Dal suo canto, il Brixen Sudtirol è un rullo compressore. La capolista ha finora effettuato un percorso perfetto avendo vinto tutte e sei le partite fin qui disputate in precedenza totalizzando 12 punti.

Le altoatesine sono anche il secondo miglior attacco con 201 reti a segno. Le ospiti possono contare sull’apporto di Giada Gabbo, vicecapocannoniere con 52 marcature, ma anche Arassay Duran con 31 segnature può far male. Le due hanno siglato 83 reti. La miglior marcatrice delle neroverdi, invece, è Domenica Satta con 36 gol.

Coppola “Mi aspetto gara dura e combattuta”

Antonella Coppola, pivot dell’Ac Life Style Erice presenta la sfida di domani. “Mi aspetto una gara dura e combattuta – sottolinea – in questo inizio di campionato il Brixen ha dimostrato di essere un’ottima squadra (completa e compatta) e la posizione che occupa in classifica ne è la conferma. Siamo consapevoli che per tenere teste alle altoatesine, oltre a dare il massimo e lottare fino alla fine, sarà necessaria maggiore concentrazione e lucidità mentale, ed in questo tipo di partite la differenza sta in questo. Noi giocheremo in casa e ci teniamo a fare bene davanti al nostro pubblico. Sono sicura che ci sarà una reazione di carattere da parte di tutto il gruppo”.

Riposa la serie A1 maschile

La serie A1 maschile riposa per il trittico di amichevoli della nazionale in Israele. Testa-coda per l’Albatro che tornerà in campo il prossimo 13 novembre ospitando la corazzata Junior Fasano, prima in classifica, per l’ottava giornata di andata.

Pausa utile agli uomini di Peppe Vinci per recuperare dagli infortuni ed affilare le armi per affrontare questa sfida di prestigio.

Ferma anche la A2, il girone C con le siciliane tornerà in campo il 13 e 14 novembre. Il Palermo Pallamano riceverà al PalaCus il 13 novembre l’Atellana.