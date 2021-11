Pallamano A1 femminile, l’Erice regge ma nel finale si arrende ai colpi del Brixen

07/11/2021

Lotta ma perde l’Ac Life Style Erice che cede 23-28 in casa con il Brixen Bressanone Duran e Babbo, a segno rispettivamente 11 ed 8 volte, condannano le arpie Neroverdi seste perdono contatto dalla zona play off che dista tre lunghezze Niente da fare per l’Ac Life Style Erice. Le Arpie lottano per tre quarti di match me cedono nel finale alla capolista Brixen Bressanone. Finisce 23-28 per le ospiti che espugnano il PalaCardella in uno dei match di cartello della settima giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallamano. Ericine seste in classifica Una sconfitta preventivabile quella di ieri ma che comunque pesa sulla classifica. Le ericine rimangono ferme a quota 7 e scendono al sesto posto in classifica. La quarta posizione, che vale l’accesso ai play off, si allontana e dista 3 lunghezze: il Pontinia ha battuto in trasferta il Casalgrande Padana per 27-28. Ed è la terza gara senza successi per le neroverdi, reduci dai pareggi con Pontinia e Leno. La Brixen Bressanone invece continua la sua marcia solitaria in vetta a punteggio pieno col doppio dei punti delle siciliane. PalaCardella ancora tabù Rimane stregato il PalaCardella. Nei match casalinghi, infatti, l’Handball Erice non ha ancora avuto la gioia di vincere tra le mura di casa ottenendo appena due punti in tre partite disputate. Il bilancio interno è frutto di due pareggi con Padova e Pontinia. Ieri è arrivata anche la sconfitta, la prima sul campo, che si aggiunge a quella a tavolino nella prima giornata. Inoltre, le neroverdi, hanno perso entrambe le partite di European Cup contro il Maccabi Arazim Ramat Gan venendo eliminata alla prima esperienza internazionale. Match combattuto L’incontro tra Handball Erice e Brixen Sudtirol è stato comunque equilibrato ed emozionante. Dopo una prima metà senza un vero padrone di gara, decisa solamente nella seconda frazione di gioco con le reti realizzate da Duran, che ha chiuso la partita con 11 reti. Lei e la Babbo, a segno 8 volte, hanno mantenuto le premesse della vigilia. Erano loro le più pericolose. Sono state loro a consegnare la vittoria alle altoatesine. Bene in porta la Brikc Positivo l’impatto in partita di Magdalena Brkic, abile nel fermare le offensive delle ospiti, spinte dalla forza fisica di Duran. Equilibrio che regna sovrano per tutti i primi trenta minuti. Tanta aggressività in campo, con l’Handball Erice, che grazie alle giocate di Colombo, chiude prima frazione sotto sul punteggio di 10 a 11. Nel finale le ospiti portano a casa il risultato L’Handball Erice tiene botta nella prima metà di gioco, ma nella seconda frazione di gioco è la capolista Brixen Sudtirol a salire in cattedra ed a vincere con merito il match. Per le ericine non sono bastate le reti realizzate da Gugic: la potenza di Duran ha deciso la sfida vinta con il risultato finale di 23 a 28. Il tabellino, il ciclone Duran-Babbo a segno 19 volte Ac Life Style Erice-Brixen Sudtirol 23-28 Primo tempo: 10-11. Ac Life Style Erice: Colombo 4, Di Lisciandro, Yudica, Coppola 3, Losio, Cozzi 3, Filindeu, Brkic, Ravasz 2, Podariu, Priolo, Felet, Satta 5, Benincasa 2, Gugic 4. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez. Brixen Sudtirol: Eder, Durnwalder 1, Di Pietro 6, Nothdurfter, Duran 11, Ucchino 2, Pernthaler, Babbo 8, Ghilardi, Di Carlantonio, Sozio, Vikoler. Allenatore: Hubert Nossing. Arbitri: Alex Passeri e Stefano Rinaldi. Foto: Joe Pappalardo

Foto: Joe Pappalardo