In A1 femminile, Erice senza scampo a Mestrino

Cade in casa l’Albatro che si arrende 21-29 alla capolista Junior Fasano

Pugliesi cinici in attacco ed abili a sfruttare gli errori degli aretusei

In A1 femminile, l’Erice incappa in una giornata no e perde 30-26 a Mestrino

Niente da fare per l’Albatro Teamnetwork che si arrende in casa alla capolista Junior Fasano. A Siracusa finisce 21-29 per i pugliesi nel match dell’ottava giornata del massimo campionato nazionale maschile di pallamano. Siciliani fermi a quota 2 punti mentre i pugliesi, che non soffrono il testa-coda, vanno avanti per la loro strada e con 15 punti guardano tutti dall’alto verso il basso.

La capolista detta legge del più forte

Partita senza grossi patemi per la squadra di Francesco Ancona che, da subito, costringe l’Albatro Teamnetwork a rincorrere. Siracusani poco precisi nelle conclusioni e sfortunati quando perdono Fredj costretto ad uscire per un colpo al fianco.

Reazione aretusea ad inizio ripresa

Il sette di Peppe Vinci mostra un piglio diverso all’inizio della ripresa riportandosi sul -4. Marko Bobicic (nella foto durante un’azione di attacco) diventa il terminale per le conclusioni e il montenegrino non delude; alla fine sarà il miglior marcatore della partita con 9 reti.

Troppo forte però il Fasano che dimostra di essere la migliore squadra vista al Pala “Pino Corso” dall’inizio del campionato.

Vinci “Abbiamo concesso troppo”

“Sì, grande rapidità di gioco e concretezza – commenta il tecnico siracusano – noi abbiamo sbagliato troppe conclusioni e perso diversi palloni. Non puoi concedere sicuramente tutto questo ad una squadra come Fasano”.

Il tabellino, Bobicic a forza 9

Albatro-Junior Fasano 21-29

Primo tempo: 7-14

Albatro: Bianchi 1, Morettin 2, Marino 1, Mantisi, Argentino, Bandiera, Fredj 1, Nobile, Calvo 2, Vinci 3, Burgio, Cuzzupè, Bobicic 9, Rosso 2, Randes. Allenatore: Peppe Vinci.

Fasano: Sibilio, Grassi, Angiolini 5, Sperti 6, Pugliese 3, Notarangelo 2, Fovio, Franceschetti 1, Vinci, Beharevic 1, Hjortenbo, Pinto 6, Jarlstam 5. Allenatore: Francesco Ancona.

Arbitri: Carlo Dionisi e Stefano Maccarrone

Serie A1 femminile, l’Erice domata a Mestrino

Sconfitta esterna per l’Handball Erice, che ha perso nettamente il confronto con Mestrino. Il risultato di 30-16 dice praticamente tutto ed è maturato al termine di un match che ha visto le ericine sempre sotto nel punteggio, a causa della scarsa vena realizzativa in fase offensiva del gioco.

Arpie scendono a metà classifica

Questo ko, il secondo consecutivo dopo quello interno della settimana scorsa con il Brixen Sud Tirol, fa scendere ulteriormente le quotazioni play off delle Arpie che rimangono ferme a quota 7 punti asl settimo posto in classifica. La quarta posizione rimane a tre lunghezze ma aumentano le squadre in corsa. E le neroverdi sono a secco di vittorie da quattro turni.

Match senza storia

Vani i pochi tentativi di rientro nel corso della seconda parte dell’incontro, con Mestrino assai lucida a capitalizzare le occasioni da rete e a chiudere in difesa le offensive dell’Handball Erice. Dopo questo match la formazione di Fernando Gonzalez Gutierrez si ferma in campionato, per via delle gare delle nazionali.

Inizio difficile per le ericine, che non riescono a capitalizzare a rete le azioni di avvio del match. Dopo dieci minuti Fernando Gonzalez Gutierrez è costretto al primo time-out, per cercare una reazione da parte delle sue atlete (10’ 4-2). Le difficoltà dell’Handball Erice proseguono, con Mestrino che allunga sul punteggio di 8-3 (19’). Nel finale della prima frazione di gioco ancora contrarietà da parte delle ericine in fase offensiva, chiudendo il primo tempo sotto per 13 a 5.

Nella ripresa, le venete controllano

L’esperienza di Coppola e Satta prova ad essere la forza di Erice, che tenta di reagire e di entrare nel vivo del match, ma Mestrino respinge gli attacchi ericini di rientro (12’ 17-9). Il ritmo del gioco cala, favorendo la formazione di casa avanti nel punteggio 22-11 (21’). Erice prova a giocarsi il tutto per tutto cambiando schieramento difensivo ma Mestrino riesce a vincere ugualmente con il risultato finale di 30 a 16.

Il tabellino, esito deciso già a metà partita

Alì Best Espresso Mestrino vs Ac Life Style Erice 30-16

Primo tempo: 13-5.

Alì Best Espresso Mestrino: Stefanelli 4, Biondani 4, Casetti, Lucarini 9, Vinci, Marcon, Sabbion, Marquez 2, Brunetti 2, Luchin, Campagnaro, Shima, Pugliese 2, Rauli 7. Allenatore: Giuseppe Lucarini.

Ac Life Style Erice: Colombo, Di Lisciandro, Coppola 4, Losio, Cozzi 5, Filindeu, Brkic, Ravasz 1, Podariu, Priolo, Felet, Satta 5, Benincasa, Gugic 1. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Maurizio Anastasio e Mauro Zappaterreno.