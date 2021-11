In A1 femminile, Erice di scena a Mestrino

Testa-coda per l’Albatro che riceve la prima della classe, lo Junior Fasano

I siracusani allenati da Peppe Vinci ritrovano l’itolo-argentino Maximo Murga

In A1 donne delicata trasferta per l’Erice ospite del Mestrino, terza forza del campionato

Torna in campo l’Albatro Teamnetwork. Con un testa-coda. Dopo la pausa per la nazionale, riparte la serie A1 maschile di pallamano con l’ottava giornata di andata e gli aretusei riceveranno il 13 novembre al Pala Pino Corso la capolista Junior Fasano. Fischio di inizio fissato alle 18.30.

I pugliesi guidano con 13 punti, i siciliani hanno finora totalizzato due punti. Gli ospiti, prima della sosta di campionato, hanno battuto in casa il Merano. Il loro tecnico, Francesco Ancona, dichiara però che a Siracusa servirà il miglior Fasano per uscirne indenni.

Ritorna Max Murga

In casa siracusana, insieme al ritorno in gruppo dell’italo-argentino Maximo Murga, buone notizie sul fronte degli infortuni. La sosta ha consentito a tutti di recuperare e in settimana coach Peppe Vinci ha potuto avere a disposizione l’intera rosa.

Vinci “Pausa rigenerativa”

“Questa sosta ci ha permesso di recuperare energie e lavorare forte – commenta il tecnico siracusano – la squadra crede fermamente nei propri mezzi, il gruppo è fortemente motivato, soprattutto per il recupero di Bobicic. Il Fasano arriva da prima della classe e vorrà confermare tale leadership. Sarà una partita tosta ci vorrà la miglior Albatro. Il ritorno di Murga nel gruppo è un bel segnale per la squadra e sarà il miglior acquisto per il prosieguo del nostro campionato”.

Questa sera la rifinitura per saggiare nuovamente gli schemi da contrapporre al Fasano.

Rosso “Fasano squadra forte, noi in casa possiamo fare molto”

“Il Fasano arriva da una serie positiva ed è una squadra molto esperta – commenta Giovanni Rosso – Arriverà con il chiaro intento di portare a casa la vittoria. Noi ci siamo allenati parecchio e sappiamo benissimo che in casa possiamo dare molto. Il gruppo sta crescendo, giorno dopo giorno, e siamo tutti determinati per dare il massimo. Abbiamo recuperato tutti gli acciaccati – conclude Rosso – ed è un aspetto importante visto che dopo Fasano ci toccheranno tre trasferte di fila”.

L’incontro del Pala Pino Corso sarà arbitrato dai Carlo Dionisi e Stefano Maccarone, e sarà trasmesso in diretta streaming sul portale ElevenSport.

Serie A1 donne, Erice ospite del Mestrino

Trasferta importante per l’Ac Life Style Handball Erice che domani, sabato 13 novembre alle 16.30, sarà ospite della Pallamano Mestrino, terza forza del campionato, per l’ottavo turno della massima serie nazionale femminile.

Le Arpie, dopo la sconfitta interna con la prima della classe, il Brixen Bressanone, torna in campo con l’obiettivo di tornare a fare punti per agganciare la zona play off. Il quarto posto dista tre lunghezze ma le neroverdi hanno avuto, finora, un cammino non omogeneo: ancora senza vittorie in casa, diversi pareggi e buone prestazioni in trasferta.

Colombo “Stiamo crescendo, lo si vedrà in campo”

Sabrina Colombo, centrale della Handball Erice, che sabato scorso contro il Brixen ha giocato un ottimo match andando a segno 4 volte, presenta la sfida.

“Abbiamo iniziato il Campionato con qualche difficoltà però adesso siamo in un punto di crescita e ci stiamo amalgamando bene e principalmente stiamo lavorando bene. Credo che questo si vedrà in campo domani. La partitasi prospetta difficile perché il Mestrino è una squadra eccellente formata da atlete che lavorano insieme da anni e quindi si conoscono bene, ci daranno filo da torcere ma noi non saremo da meno”. L’incontro di domani sarà come sempre visibile su Elevensports.it.

Le venete, terze con 12 punti, 5 in più rispetto alle ericine, sono reduci da due vittorie consecutive con Mezzocorona per 28-17 e col Pontina per 22-21.