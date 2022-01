Pallamano, serie A1 femminile, arpie salde all’ottavo posto

Seconda vittoria interna consecutiva per l’Handball Erice che ha travolto al PalaCardella il Mezzocorona per 38-27 nella terza giornata di ritorno del massimo campionato nazionale femminile di pallamano.

Arpie, che si confermano tra le mura amiche dopo il successo sul Malo, adesso salgono a quota 12 e sono sempre più salde in ottava posizione. Le neroverdi affiancano il Casalgrande sconfitto dal Salerno 38-37 ma con due partite in meno, ed il Cassano Magnago che deve recuperare due partite.

Giovedì 3 febbraio i quarti di finale di Coppa Italia

Dopo questo successo l’Handball Erice si prepara alle Finals di Coppa Italia, che si terranno a Salsomaggiore Terme, dove giovedì 3 febbraio alle 18.30, le Arpie affronteranno Brixen Sudtirol nei quarti di finale.

Arpie sempre in vantaggio

La partita di ieri sera ha visto le ericine sempre avanti nel punteggio, prima del rientro delle ospiti nel finale della prima frazione di gioco. Nella seconda parte della gara, dilaga la formazione guidata da Fernando Gonzalez Gutierrez, alzando il ritmo del match, vinto poi agevolmente. Ancora una volta prova sopra le righe per Mrkikj, autrice, ancora una volta, di ben 15 reti (37 in tre partite da quando veste la maglia nerovrede), ma la prestazione in campo, nel complesso, è stata positiva da parte di tutte le ericine.

Avvio di marca ericina

Ottimo avvio di match da parte dell’Handball Erice che riesce a portarsi avanti anche di cinque lunghezze, grazie alle provvidenziali parate di Brkic e alle reti di Mrkikj (9-4). Il vantaggio delle ericine, però viene sprecato, con il Mezzocorona che si rifà sotto sul meno uno. Allo scadere i sette metri conquistati da Firinu, con la conseguente realizzazione di Mrkikj, chiudono la prima frazione di gioco sul 14 a 12. Un risultato che sta stretto alle padrone di casa.

Dominio neroverde nella ripresa

La seconda parte della partita vede protagonista l’Handball Erice, che velocizza il gioco e, dopo appena quattro minuti si porta sul 20 a 14. La precisione a rete di Gorbatsjova, Coppola e Mrkikj, fa dilagare il punteggio in favore delle ericine sul più dieci, vantaggio poi ampliato nel finale di gara, terminata con il risultato finale di 38 a 27.

Il tabellino, a segno anche Coppola 7 e Gorbatsjova 6

Ac Life Style Erice-Mezzocorona 38-27

Primo tempo: 14-12

Ac Life Style Erice: Firinu, Colombo 5, Mrkikj 15, Yudica, Coppola 7, Kellner 1, Basolu 2, Gorbatsjova 6, Brkic, Benincasa, Iacovello, Losio 2, Podariu, Felet, Satta. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Mezzocorona: Terrana, Lona, Betta 3, Pedron, Saranovic 4, Ratsika, Demattio 1, Ceso, Vegni 6, Dallavalle 5, Italiano, Girlanda 4, Pavlovic 1, Campestrini 2, Buratti 1. Allenatore: Sonia Giovannini.

Arbitri: Hannes Wieser e Stefano Pipitone.