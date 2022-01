Pallamano serie A1 femminile, Luca Geminiani nuovo Ds

Vacanze finite per la Life Style Handball Erice che pensa già al ritorno in campo previsto per domani, sabato 15 gennaio, in casa al PalaCardella con le Guerriere Malo. La sfida, con fischio di inizio alle 15.30, sarà valida per la prima giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A1 femminile di pallamano. Le Arpie cercano di sfatare il tabù del parquet di casa: in questa stagione non hanno mai vinto davanti al loro pubblico.

Arriva la macedone Savica Mrkikj

Il club neroverde ha comunicato due grosse novità. In primis l’arrivo in Sicilia del terzino sinistro macedone Savica Mrkikj. Classe ’91, Mrkikj ha militato in diverse squadre tra cui Hannover, Malo e Pontinia oltre ad aver disputato il campionato europeo del 2012 con la nazionale macedone.

Dovrebbe essere in campo già domani proprio contro il Malo, squadra con la quale ha disputato la stagione 2020/21.

Luca Geminiani nuovo direttore sportivo

Nondimeno, l’Handball Erice amplia anche lo staff tecnico con l’acquisizione di Luca Geminiani, nuovo direttore della società.

Geminiani, cresciuto professionalmente nel Pontinia, ha deciso “di voltare pagina e di iniziare una nuova e stimolante sfida con la AC Life Style Handball Erice, una Società programmata e professionale. Spero, nel più breve tempo possibile, io possa guadagnarmi la fiducia e la stima dei dirigenti, delle atlete e, soprattutto, dei tifosi. Porto con me ad Erice il mio bagaglio di esperienze e conoscenze acquisito in questi anni ma principalmente una sconfinata passione per questo meraviglioso sport”.

La partita di sabato si svolgerà a porte aperte con prenotazione dei posti ed è obbligatorio il green pass ed è visibile in streaming su Elevensports.it

Così all’andata

Le Arpie vinsero sul campo la sfida con il Malo, fanalino di coda della massima serie nazionale. Il 24-21 maturato, però, venne cancellato dal giudice sportivo che riscontrò irregolarità nel tesseramento di alcune giocatrici straniere dell’Handball Erice. Il verdetto fu quindi di 5-0 a tavolino per le Guerriere di Malo che però hanno perso tutte le altre partite di campionato rimanendo in fondo alla classifica con due punti in 11 incontri.

Le neroverdi, scivolate in ottava posizione, cercano non solo la rivincita ma anche il primo successo in casa della stagione.