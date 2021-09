Le arpie si impongono 21-24; in A1 maschile Albatro ko a Bressanone

La squadra ericina espugna il parquet delle Guerriere Malo per 24-21

Satta e Coppola sugli scudi, bene Gugic, le parate di Brkic decisive

In A1 maschile l’Albatro è sconfitto a Bressanone per 34-24

Buona la prima. L’Ac Life Style Erice espugna il parquet delle Guerriere Malo con il punteggio di 21-24 nella prima giornata del massimo campionato nazionale femminile di pallamano.

Le ericine allenate da Fernando Gonzalez Gutierrez hanno avuto ragione al termine di un match sempre in equilibrio.

Arpie lucide nei momenti decisivi

Le squadre hanno pagato il carico di lavoro effettuato in sede di preparazione al torneo. Le Arpie sono state lucide nei momenti topici dell’incontro, trovando l’esperienza di Satta e Coppola, autrici di 5 e 6 reti decisivi per gli allunghi ericini.

Bene Gugic, Brkic para rigore decisivo

Positivo l’impatto di Gugic, soprattutto nella prima parte dell’incontro, che ha chiuso poi con 6 reti all’attivo, mentre si sono rivelate importanti le ultime parate di Brkic, che, di fatto, hanno consegnato la vittoria all’Handball Erice.

Decisiva, a dir poco, la sua opposizione al tiro dai sette metri di Barresi sul 20-21 per le siciliane. Nelle battute finali, Gugic su rigore e Ravasz la chiudono definitivamente consegnando i primi due punti stagionali. Per le Guerriere Malo, Barresi e Dalle Fusine sono state le migliori realizzatrici con 5 reti.

Il tabellino

Guerriere Malo vs Ac Life Style Erice 21-24

Parziali: (11-12; 21-24).

Guerriere Malo: Alfonzo, Barresi 5, Bernardelle, Bisevac 2, Buhna 1, Dalle Fusine 5, De Zen 3, Dyulegova, Lain 2, Moretto, Peruzzo, Pozzer M. 1, Pozzer A., Young 2, Zambon. Allenatore: Rodrigo Sabino.

Ac Life Style Erice: Basolu, Benincasa 1, Brkic, Colombo, Coppola 6, Cozzi 3, Felet, Filindeu, Firinu, Gorbatsjova, Gucic 6, Priolo 1, Ravasz 2, Satta 5.

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Hannes Wieser e Stefano Pipitone.

In A1 maschile, ko dell’Albatro a Bressanone

Niente da fare per la Teamnetwork Albatro che si arrende a Bressanone per 34-24 nel suo esordio nel massimo campionato nazionale maschile di pallamano. Il sette di Peppe Vinci tiene testa ai quotati avversari fino al decimo della ripresa, poi un parziale di 6-0 spiana la strada ai padroni di casa.

Il team aretuseo, che si è presentato oggi con i nuovi colori sociali, il blu e l’arancio, esce da questo debutto in campionato a testa alta.

“Sono soddisfatto perché abbiamo dimostrato di avere un buon impianto di gioco – commenta coach Peppe Vinci al termine del match – Abbiamo retto per oltre 45 minuti contro Bressanone dimostrando di essere già anche noi una buona squadra. Siamo in costruzione ed i segnali arrivati oggi sono confortanti. I ragazzi hanno dato tutto e naturalmente alla fine hanno pagato la fatica per i pochi cambi a disposizione”.

Per i siciliani, 5 reti a testa per Morettin e Rosso, 4 per Bobicic, 3 per Cuzzopè e Marino, 2 per Vinci, 1 a testa per Bianchi e Mantisi.