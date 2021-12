Pallamano, serie A1 femminile, sabato 18 dicembre si chiude il girone di andata

Sabato 18 dicembre l’Handball Erice cerca il colpo con le campane

Neroverdi in serie negativa da 6 turni, Jomi Salerno imbattuta

Podariu “Per noi è una sfida importante, sarà molto dura”

Verso il giro di boa per l’Ac Life Style Handball Erice che si preparano alla sfida di gala con la Jomi Salerno. Sabato 18 dicembre, infatti, alle 18, le neroverdi riceveranno al PalaCardella le campionesse d’Italia per l’ultima giornata di andata del massimo campionato nazionale femminile di pallamano. Per assistere all’impianto sportivo è obbligatorio il green pass.

Sarà anche l’ultimo impegno del 2021 prima della pausa per le festività. Il campionato riprenderà il 15 gennaio con la prima di ritorno ed il match casalingo con le Guerriere Malo, fanalino di coda.

Missione impossibile

Sulla carta, l’incontro tra le ericine e le campionesse d’Italia ha tutti i crismi della missione impossibile. Le ospiti sono seconde in graduatoria con 8 vittorie e due pareggi e con 334 reti all’attivo hanno l’attacco più prolifico del campionato. Meglio di loro in questo girone di andata solo il Brixen che ha un punto in più delle campane.

La Jomi Salerno è una delle squadre più blasonate d’Italia e – se si esclude l’annata 2019-20 in cui non è stato assegnato il titolo – vince lo scudetto dalla stagione 2016-17. Complessivamente sono 8 i tricolori conquistati dal club salernitano.

Erice non vince da 6 turni

Le neroverdi, dopo un buon avvio di campionato, sono in serie negativa da 6 giornate (3 pareggi ed altrettante sconfitte. Non vincono dallo scorso 16 ottobre, dal colpo esterno col Casalagrande Padana. E, fatto ancora più curioso, non hanno ancora vinto al PalaCardella.

Con 8 punti sono in ottava posizione più vicine alla zona calda che non a quella play off, obiettivo delle ericine che la scorsa stagione arrivarono in semifinale scudetto conquistando lo storico accesso alla European Cup.

Podariu “Sfida importante e molto dura”

La pivot Irina Podariu sottolinea: “Sarà una partita importante e molto dura. Non sarà facile ma ci stiamo allenando per affrontarla e siamo concentrate sul nostro obiettivo. Ce la metteremo tutta per fare una bella partita e per mantenere in casa i due punti che sono molto importanti per noi”.