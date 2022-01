Pallamano, serie A1 femminile, neroverdi rimangono ottave

Non basta il cuore. E non bastano le 15 reti di Savica Mrkikj ad evitare all’Handball Erice la sconfitta a Padova nella sfida della seconda giornata di ritorno del massimo campionato femminile di pallamano. Le Arpie sfiorano la rimonta ma si arrendono 30-29 alle venete al termine di una partita di due volti che però ha premiato le padrone di casa che consolidano la settima posizione in graduatoria.

Le siciliane rimangono ottave in classifica con 10 punti in 13 partite disputate. Il Cellini Padova ha due lunghezze in più ma una partita giocata in meno. Sconfitta amara per tanti motivi ma con buone indicazioni.

Avvio equilibrato

Inizio partita equilibrato e buon ritmo di gioco. Le ericine, spinte da Mrkikj (22 reti in due presenze) che si conferma ottimo innesto, trovano buone finalizzazioni. Le padrone di casa, però, sono abili a sfruttare il contropiede. Al 13’ del primo tempo venete avanti 8-5. Il distacco rimane tale fino al 22’ sul 12-9 ma in questo frangente, l’Erice spreca un po’ in avanti.

Padova allunga nel finale del primo tempo

Nelle fasi finali del primo tempo, il Padova impone il suo maggior vigore fisico. Il ritmo delle Handball Erice cala, le venete volano sul +7 e vanno al riposo sul 18-11.

Reazione Handball Erice

Tornate sul parquet dagli spogliatoi, le Arpie reagiscono col cronometro che diventa il maggiore alleato del Padova. Le padrone di casa, infatti, amministrano molto bene fino al 13’ della ripresa quando il parziale è di 24-17.

La gara si infiamma con l’esclusione dal gioco di Maffo, che ha ricevuto le tre sanzioni di due minuti. Le parate di Brkic e le reti di Satta e Mrkikj avvicinano l’Handball Erice, costringendo Abderrahman al minuto di time-out al 19’ sul 26-22.

Ritmo aumenta ma lucidità scarseggia

La partita aumenta di ritmo, ma il tecnico neroverde Fernando Gonzalez Gutierrez chiama una sospensione chiedendo alle sue maggior lucidità. È il 24’ ed il punteggio è di 28-23. Mrkikj e Satta spingono le ericine con due reti che accorciano le distanze e portando la Cellini Padova ad un nuovo time-out a quattro minuti dalla fine sul punteggio di 29-26. È il portiere Brkic a tenere in piedi l’Handball Erice che trova la realizzazione con Gorbatsjova.

Nel finale le ericine hanno una giocatrice in più è sempre Mrkikj ad accorciare sul meno uno. Tuttavia, l’Erice non riesce a recuperare la sfera di gioco in difesa e perde, amaramente per 30 a 29.

Il tabellino, Mrkikj tiene a galla l’Erice con 15 reti

Cellini Padova vs Ac Life Style Erice 30-29

Primo tempo: 18-11.

Cellini Padova: Djiogap Y., Djiogap C. 3, Eghianruwa B. 6, Nitcheo 1, Aroubi S., Djiogap V 9, Broch, Meneghini 4, Aroubi F., Prela 1, Eghianruwa S., Enabulele, Danieli, Maffo 6. Allenatore: Saadi Abderrahman.

Ac Life Style Erice: Colombo 1, Mrkikj 15, Yudica, Coppola 2, Basolu, Gorbatsjova 5, Brkic, Benincasa 1, Iacovello, Losio 1, Ravasz 1, Podariu, Felet, Satta 3. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.