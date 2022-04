Pallamano, serie A1 femminile, ericine mai in partita con le campionesse d'Italia

La missione sulla carta era impossibile e per l’Handball Erice la trasferta di Salerno è stata insormontabile. Le Arpie hanno perso 34-22 contro le campionesse d’Italia della Jomi Salerno e devono rimandare il discorso salvezza diretta al prossimo 28 aprile. Per quella data, infatti, al PalaCardella, le neroverdi riceveranno il Cassano Magnago per il recupero della 21ma giornata che di fatto chiuderà la stagione regolare. Una vittoria permetterebbe al Sette ericino di volare oltre l’ottava posizione e di evitare, così, la lotteria dei play out.

La corsa alla salvezza diretta

L’Handball Erice attualmente è in ottava posizione con 20 punti in 21 partite ma deve recuperare la sfida con il Cassano Magnago che insegue a quota 18.

Più sotto le Guerriere Malo (a quota 7) ed il Mezzocorona, 6. In caso di sconfitta, le neroverdi giocherebbero la sfida di play out o col Mezzocorona o col Malo.

Un successo, come dicevamo, spedirebbe le siciliane ben oltre la zona calda, a pari punti con Ferrara e Casalgrande Padana superando il Cellini Padova che ha 21 punti.

Handball Erice netto ko a Salerno

Quasi mai in partita le ericine che hanno sofferto l’ottima propensione offensiva della formazione campana, capace di portarsi avanti nel punteggio sin dalle prime battute di gioco. Acquisito il vantaggio in doppia cifra nel finale del primo tempo, Salerno ha mantenuto il divario con la conseguente sconfitta dell’Handball Erice.

Inizio dai ritmi lenti e con poche realizzazioni: all’8’ il parziale è di 4-3 per le padrone di casa. Il primo allungo di Salerno porta coach Fernando Gonzalez Gutierrez al time-out al 10’ minuto sul 6-3. Le difficoltà di Erice persistono e Salerno si porta avanti sul più 7 tre minuti dopo (11-4). Coppola, Mrkikj e Losio provano a ricucire lo strappo, accorciando sul meno 4 al 16’ sul 12-8. Salerno riesce però a portarsi nuovamente avanti con decisione, con Avram che chiama un time-out al 23’ sul parziale di15-8. Nel finale della prima frazione Salerno chiude avanti sull’Erice con un netto 20-10.

Nella seconda parte del match Erice continua a faticare con Salerno che riesce a mantenere il vantaggio in doppia cifra. Ed anzi aumenta ancora il ritmo ed il divario: al 13’ della ripresa il parziale dice 27-14 per le campionesse d’Italia. Coppola e Gorbatsjova provano a reagire ma l’inferiorità numerica in campo penalizza Erice, con Avram che chiama un time-ou: al 23’ sul 31-19. Il finale poi vede il successo Salerno navigare sicuro verso il 34-22.

Il tabellino, all’Handball Erice non bastano Mrkikj e Coppola

Jomi Salerno-Ac Life Style Erice 34-22

Primo tempo: 20-10.

Jomi Salerno: Ferrari, Stellato 1, Dalla Cosa 6, Rossomando, Avagliano 2, Krnic 1, Romeo 4, Ilic, Stettler 6, Martinez, Manojlovic 4, Napoletano 1, Tanaskovic 6, Lauretti 3. Allenatore: Laura Avram.

Ac Life Style Erice: Colombo, Mrkikj 7, Yudica 2, Coppola 7, Basolu, Cozzi 1, Gorbatsjova 2, Brkic, Kellner, Iacovello, Losio 2, Podariu, Felet, Ravasz 1. Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Ismail Id-Ammou e Michele Tempone.