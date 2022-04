Pallamano, serie A1 femminile, Arpie ospiti delle campionesse d’Italia

Ultima trasferta della regular season di serie A1 per l’Handball Erice che domani, sabato 16 aprile, affronterà alle 18.30 la Jomi Salerno. La partita sarà visibile su Elevensports.it. Sul campo delle campionesse d’Italia, le Arpie sono chiamate alla missione impossibile.

Ultimi sforzi per evitare i play out

Contro le seconde in classifica, il Sette neroverde cerca gli ultimi punti per centrare la salvezza diretta. L’ultimo sforzo, insomma, per evitare i play out.

Dopo il rinvio della scorsa settimana per Covid contro il Cassano, la squadra ericina è pronta per ritornare a giocare conscia che poi ci sarà l’ultima sfida per chiudere in bellezza una stagione iniziata in modo decisamente altalenante ma che si è rimessa in carreggiata nel girone di ritorno.

Ingardia “Due partite decisive”

Il presidente dell’Handball Erice, Michele Ingardia commenta alla vigilia di questa delicata sfida. “Sono due partite importantissime per noi, quattro punti fondamentali che ci farebbero respirare. Non sono match facili e occorre concentrazione ed entrare in campo con cuore, mente e tecnica. Le nostre ragazze hanno ripreso il ritmo giusto nonostante il Covid. D’altronde abbiamo iniziato il campionato con il Covid e così lo stiamo concludendo. Sarà una bella sfida che regalerà, sicuramente, emozioni”.

Così all’andata Handball Erice “maltrattato” in casa

La sfida di andata dello scorso 18 dicembre è stata a senso unico. Le campionesse d’Italia si imposero al PalaCardella 31-22 conducendo dal primo al sessantesimo minuto. Mattatrice per le campane Ramona Vesna Manojlovic, a segno 7 volte. Sei reti Ilaria Dalla Costa, cinque per il capitano Giuseppa Napoletano. Le arpie risposero con una cinquina di Emilia Cozzi e due quaterne di Alexandra Ravasz e Polina Gorbatsjova.

Handball Erice recupera la sfida col Cassano il 28 aprile

La stagione regolare per l’Handball Erice si chiuderà il prossimo 28 aprile con la sfida interna al Cassano Magnago. Sarà questo lo scontro diretto per rimanere direttamente in massima serie evitando gli spareggi salvezza. Le due formazioni si separano da quattro lunghezze in classifica.

Lo sprint salvezza

La corsa alla salvezza riguarda diverse formazioni. Il Casalgrande Padana 20 punti come l’Ariosto Ferrara e le ericine, Cellini Padova 19 sono in corsa per la settima piazza che assicura la salvezza diretta.

Il Ferrara riceverà il Pontinia. Il Casalgrande Padana sarà ospite del Leno, fanalino di coda, mentre il Padova riceverà il Malo.

Guerriere Malo, 7 punti, Mezzocorona 6 e Leno 5 giocheranno per evitare l’ultimo posto e la retrocessione diretta in serie A2.