In provincia di Bergamo

Un grave incidente stradale è avvenuto nella notte in provincia di Bergamo, precisamente sulla ex strada statale 671 a Clusone, all’altezza di San Lorenzo di Rovetta. Il sinistro, che ha avuto luogo poco prima delle 23:00 di ieri notte, ha causato la morte di una bambina di soli 8 anni.

Coinvolte altre quattro persone

Oltre alla tragica perdita della giovane vita, altre quattro persone sono state coinvolte nell’incidente. Tra queste c’è il fratello di 9 anni della bambina deceduta, anch’egli ferito. Le vittime sono state prontamente soccorse e trasportate in ospedale per ricevere le cure necessarie. Uno dei feriti, in particolare, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Brescia a causa della gravità delle ferite. La piccola era originaria di Castione, comune sempre della Bergamasca.

I due bambini, come riportato dall’Eco di Bergamo, viaggiavano a bordo di una Seat Ibiza grigia, guidata dalla nonna 60enne, rimasta ferita. Questo veicolo, per cause ancora da accertare, forse complice l’asfalto bagnato, si sarebbe scontrato frontalmnte con un’altra auto, una BMW 320 nera, che viaggiava nella direzione opposta, con a bordo un uomo di 48 anni e una di 60 anni, entrambi feriti in modo grave.

Intervento dei soccorritori

Sul luogo dell’incidente è stato necessario un massiccio dispiegamento di soccorsi, inclusi due elicotteri provenienti da Brescia e da Sondrio, quattro ambulanze, e i team dei vigili del fuoco di Clusone e di Gazzaniga. Gli sforzi congiunti hanno permesso di gestire la situazione e di portare assistenza immediata ai feriti.

Foto: Myvalley.it.