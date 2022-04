Dal 4 all’8 maggio a Chieti. Siracusane nel girone A con Dossobuono, Schenna e Prato

La Pallamano Aretusa ci prova. E dopo il secondo posto nel girone D della serie A2 femminile tenta il grande salto in massima serie.

La squadra allenata da Antonio Costa è stata inserita nel girone A della Final Eight promozione che si disputerà a Chieti nel parquet de La casa della Pallamano. L’appuntamento è fissato dal 4 all’8 maggio prossimi.

Le siracusane, al secondo anno consecutivo ai play off, se la vedranno con Dossobuono, Schenna e Prato per giocarsi uno dei due posti per le semifinali. In serie A1 andranno poi le vincenti delle semifinali che si affronteranno nella finalissima che assegnerà la Coppa Italia di categoria.

“Andiamo a Chieti forti dell’esperienza dello scorso anno e con la consapevolezza di potercela giocare con tutte le altre squadre – sottolinea Salvo Signorelli, direttore sportivo della Pallamano Aretusa – Sicuramente Dossobuono e Teramo sono le favorite ma noi cercheremo di dire la nostra”.

Il cammino della Pallamano Aretusa nella regular season

Nella stagione regolare, la Pallamano Aretusa ha sorpreso raggiungendo il secondo posto nel girone D dietro al quotato Teramo. La squadra siciliana, rimaneggiata dopo la partenza di alcune atlete protagoniste nella stagione passata, ha centrato la qualificazione ai play off conquistando 24 punti in 14 partite, frutto di 12 vittorie e due sconfitte (entrambe col Teramo 31-21 all’andata e 28-24 al ritorno). Il Sette aretuseo, inoltre, è stato il miglior attacco del girone D con 451 reti segnate e la difesa meno perforata del raggruppamento con 314 reti al passivo.

Numeri certamente incoraggianti per la squadra siciliana in vista delle partite decisive.

La formula della Final Eight

La prima classificata di ciascun gruppo incontrerà in semifinale la seconda classificata dell’altro girone. Le vincenti, entrambe promosse in Serie A Beretta, disputeranno la finale 1°-2° posto per contendersi, a salto di categoria già acquisito, la Coppa Italia di Serie A2.

Le avversarie

La Pallamano Aretusa se la vedrà con il Teramo, che proviene dallo stesso girone, con il Prato che ha stravinto il raggruppamento C della regular season con 35 punti in 18 partite (17 vittorie ed un solo pari). Lo Schenna, invece, ha terminato la sua corsa nella stagione regolare al secondo posto nel gruppo B con 32 punti: 16 successi e 2 ko.

Il roster della Pallamano Aretusa

Questa la rosa della Pallamano Aretusa infoltita dalle giovanissime provenienti dal gemellaggio col Mattroina. Portieri: Elvira Strano, Alessia Di Nicolò e Barbara Saccone. Ali: Denise Sciurba, Martina Casella, Suenia Averna, Giusi La Ferrera. Terzini: Iulia Fiag, Liala Lattuca, Gaia Furia, Giorgia Romano, Marika Spada, Maia Ini, Martina Gugliotta. Pivot: Valentina Giallongo, Elisa Spalletta. Allenatore: Antonio Costa.

Così nella scorsa stagione

La scorsa stagione l’Aretusa, ottenne la qualificazione alla Final Eight ma perse (pur lottando) le tre partite del girone A con Casalgrande (29-25), Cellini Padova B (24-23) e Mezzocorona (28-26).