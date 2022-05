Esordio il 4 maggio con lo Schenna, poi il Prato e Dossobuono. Le prime due in semifinale

Ci siamo. La Pallamano Aretusa è a Chieti per le Final Eight di serie A2 femminile. Un risultato raggiunto per il secondo anno consecutivo dalla formazione siciliana che punta, ovviamente, al salto di categoria in massima serie.

È tutto pronto in Abruzzo per la fase finale tra le migliori otto formazioni di questa categoria che da domani, mercoledì 4 maggio, si daranno battaglia per conquistare gli unici due posti disponibili per accedere alla massima serie della pallamano femminile.

Esordio con lo Schenna per la Pallamano Aretusa

Il Sette allenato da Antonio Costa esordirà, come da calendario, il 4 maggio alle 16 contro le trentine dello Schenna. Il giorno dopo le aretusee sfideranno il Tushe Prato alle 20. Venerdì 6 maggio con fischio di inizio alle 14 la sfida con le veronesi del Dossobuono che sulla carta sarebbe la formazione favorita insieme con Teramo per il salto di categoria.

Signorelli “Arriviamo bene all’appuntamento, ci proveremo fino alla fine”

Il tecnico Antonio Costa ha descritto in grandi linee il momento della stagione delle sue. “Noi ci proveremo sino alla fine – ha detto – ci arriviamo bene a questo appuntamento e non vediamo l’ora di scendere in campo. Dovremo recuperare qualche acciacco ma in generale la squadra sta bene: saranno tra gare ravvicinate, ci penseremo una alla volta consapevoli di poter dare tutto per provare ad arrivare sino in fondo”.

Signorelli “Tre sfide toste ma ce la giochiamo con chiunque”

Salvo Signorelli, direttore sportivo della Pallamano Aretusa ha aggiunto: “Saranno tre sfide toste ma noi possiamo giocarcela con chiunque. Arriviamo a questo appuntamento con un anno di esperienza in più e anche se sappiamo che Dossobuono sarà la squadra favorita, noi non partiremo battute. Ci prepariamo da un anno a questo appuntamento e adesso non vediamo l’ora di poter dire la nostra”.

E poi: “Sorteggio abbastanza favorevole – ha sottolineato – quello che volevamo noi, cioè esordire contro una formazione sulla carta e chiudere con quella che riteniamo la favorita, ovvero il Dossobuono. Poi è chiaro che dovremo affrontarle tutte allo stesso modo e solo al termine di questi tre incontri tireremo le somme”.

Il cammino della Pallamano Aretusa nella regular season

Nella stagione regolare, la Pallamano Aretusa ha sorpreso raggiungendo il secondo posto nel girone D dietro al quotato Teramo. La squadra siciliana, rimaneggiata dopo la partenza di alcune atlete protagoniste nella stagione passata, ha centrato la qualificazione ai play off conquistando 24 punti in 14 partite, frutto di 12 vittorie e due sconfitte (entrambe col Teramo 31-21 all’andata e 28-24 al ritorno). Il Sette aretuseo, inoltre, è stato il miglior attacco del girone D con 451 reti segnate e la difesa meno perforata del raggruppamento con 314 reti al passivo.

Numeri certamente incoraggianti per la squadra siciliana in vista delle partite decisive.

La formula della Final Eight

La prima classificata di ciascun gruppo incontrerà in semifinale la seconda classificata dell’altro girone. Le vincenti, entrambe promosse in Serie A Beretta, disputeranno la finale 1°-2° posto per contendersi, a salto di categoria già acquisito, la Coppa Italia di Serie A2.

Il roster della Pallamano Aretusa

Questa la rosa della Pallamano Aretusa infoltita dalle giovanissime provenienti dal gemellaggio col Mattroina. Portieri: Elvira Strano, Alessia Di Nicolò e Barbara Saccone. Ali: Denise Sciurba, Martina Casella, Suenia Averna, Giusi La Ferrera. Terzini: Iulia Fiag, Liala Lattuca, Gaia Furia, Giorgia Romano, Marika Spada, Maia Ini, Martina Gugliotta. Pivot: Valentina Giallongo, Elisa Spalletta. Allenatore: Antonio Costa.