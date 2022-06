Pallamano, serie A1 maschile, confermato Gianluca Vinci

Non si ferma il mercato dell’Albatro in vista della prossima serie A1 maschile di pallamano. Il club aretuseo ha ufficializzato l’arrivo in maglia arancioblu di Julian Souto Cueto. E nelle scorse ore ha riconfermato Gianluca Vinci.

Souto Cueto si aggiunge al terzino destro sloveno Jan Gorela. In precedenza il club aveva rinnovato il parco portieri con l’arrivo di Lorenzo Martelli e Matija Glicic, Questi quattro atleti rappresentano le novità per la stagione 2022-23.

Chi è il nuovo volto dell’Albatro

Argentino di Buenos Aires, 29 anni, terzino sinistro, porta con sé un palmares di tutto rispetto. ll versatile nazionale albiceleste (I Gladiatori), che vestirà la maglia numero 22 nel club aretuseo, arriva dal Vestas BM Alarcos Ciudad Real, squadra dell’Asobal spagnola. Souto Cueto era arrivato in Spagna nel 2019 per vestire la maglia dal Blasgón e Ceres di Villa de Aranda, squadra impegnata nella massima serie iberica.

Souto Cueto è cresciuto in patria nel Villa Ballester, poi è entrato a far parte del club del Principe delle Asturie arrivando in Europa dalla squadra brasiliana dall’Ec Pinheiros, considerata la più grande fabbrica di giocatori di pallamano in tutto il Sud America. Con il Sette di San Paolo ha conquistato il titolo panamericano nel 2017.

Top scorer e migliore giocatore ai giochi Panamericani del 2015 con la maglia della nazionale argentina. Poi, dopo il bronzo del 2016, nel 2018, sempre con la blanco-celeste, la medaglia d’oro ai Panamericani giocati in Groenlandia. Nella bacheca del forte giocatore argentino anche un argento ai giochi sudamericani. Nel 2017 è stato tra i protagonisti dei Mondiali giocati in Francia.

Souto Cueto “Grande entusiasmo e voglia di aiutare la squadra”

“Sono molto felice di far parte di questo nuovo progetto – commenta il neo giocatore del team di Fabio Reale – Vengo con grande entusiasmo e molta voglia di aiutare la squadra. Spero che sarà un grande anno e una grande stagione per tutti nel club. Ringrazio veramente tutta la società per la fiducia riposta in me, sono più che grato per l’opportunità. Un saluto ai nostri tifosi e a presto”.

Giocatore versatile, Reale “Un rinforzo importante per l’Albatro”

Souto Cueto è un giocatore versatile capace di contribuire alle fasi di attacco e a quelle in difesa.

“Un rinforzo importante – afferma coach Fabio Reale – l’argentino ha grande esperienza e sono certo contribuirà alla causa della Teamnetwork Albatro. È un tassello importante per la squadra che sta ormai prendendo una propria fisionomia”.

Gianluca Vinci rimane in arancioblu

Poche ore prima, era arrivata la riconferma di Gianluca Vinci che continuerà a vestire la maglia numero 15 della Teamnetwork Albatro anche per la prossima stagione. La forte ala sinistra ventiduenne resta a Siracusa nella squadra dove è cresciuto sportivamente e con la quale è stato tra i protagonisti nella massima serie.

“Sono attaccato a questa maglia e devo dire grazie a Marko (Bobicic) e Michele (Mantisi) per le motivazioni che mi hanno trasmesso – commenta Vinci – Ripartiamo con un nuovo assetto e sarà tutto da sperimentare. Ci sono tanti nuovi giocatori e dovremo conoscerci per cementare il gruppo. La sensazione è buona – conclude l’atleta siracusano – Sono curioso e ho tanta voglia di ripartire. In ogni modo cercherò di non far mai mancare il mio apporto a questa squadra”.

L’Albatro si raduna il 18 luglio

Il club siracusano ha confermato la data del 18 luglio come inizio del raduno per iniziare la preparazione per la Serie A Beretta 2022-2023. Per quella data il roster dovrebbe essere ancora più definito. L’obiettivo, un campionato sicuramente diverso dall’ultimo che ha portato l’Albatro ad una salvezza soffertissima al termine della bella nella semifinale dei play out.