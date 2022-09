L’Albatro è pronto per l’esordio in campionato, a Chieti affronterà il Campus Italia

Edoardo Ullo di

02/09/2022

L’attesa è finita, ormai ci siamo. La Teamnetwork Albatro torna in campo per il debutto stagionale nella serie A Gold, la massima serie nazionale che cambia formula. La squadra allenata da Fabio Reale sarà impegnata domani, sabato 3 settembre alle 19 (arbitri Passeri e Rinaldi), a Chieti contro il Campus Italia. Quest’ultima è una formazione di giovanissimi promesse della pallamano italiana che fa della freschezza atletica la propria arma migliore.

I siracusani arrivano dopo una lunga preparazione e dopo alcune modifiche alla rosa. A Chieti la Teamnetwork Albatro porterà tutti i giovanissimi del proprio vivaio. Sarà l’occasione di maturare esperienza e fare minutaggio nella massima serie. In palio i primi punti per una squadra rinnovata che punta ad una posizione di prestigio nella massima serie nazionale della pallamano maschile dopo una stagione, quella passata, tribolata e conclusa con una salvezza rocambolesca giunta dopo aver vinto i play out con l’Eppan ribaltando i pronostici della vigilia.

Reale “Soddisfatto del precampionato”

“Sono soddisfatto del precampionato – dice il tecnico Fabio Reale – abbiamo lavorato bene e i ragazzi sono stati esemplari. Domani sarà una giornata importante che segnerà l’inizio di una stagione che vogliamo affrontare al meglio. Abbiamo esperienza e forza, ma anche la freschezza di giovani che vogliono mettersi in mostra. Affrontiamo una squadra giovanissima che atleticamente impensierirà chiunque”.

Tra i siracusani mancherà lo squalificato Max Murga.

Il mercato dell’Albatro

Questi i nuovi arrivi dell’Albatro durante il periodo estivo. Il pivot David Glicic, il terzino sinistro Soute Cueto, il terzino destro Jan Gorela, i portieri Matija Glicic e Lorenzo Martelli.

Formula della Serie A Gold

La formula della serie A Gold si snoda attraverso 26 giornate di regular season, per un totale di 182 partite fino al 15 aprile, seguite da play off e play out. Ai primi partecipano le squadre classificate dal 1° al 4° posto, agli altri le ultime quattro della classifica per un’unica retrocessione in serie A Silver. Si gioca tra semifinali (6, 9 e 10 maggio) e finale (14, 18 e 20 maggio), in ambedue i casi al meglio delle tre partite. Stesse date per le finali dei play off (14, 18 e 20 maggio).

Il campionato sancirà una sola retrocessione a fronte di due promozioni dalla Serie A2, nell’anno che determinerà il passaggio, a partire dal 2023-24, al nuovo format con la introduzione della Serie A Silver: una seconda categoria a girone unico, con 12 squadre coinvolte, dove confluiranno la retrocessa della Gold e dov’è già certa di esserci, a prescindere dal risultato sportivo di quest’anno, il Campus Italia.