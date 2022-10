Pallamano, Serie A Gold, siracusani tornano a far punti

Finisce senza vincitori né vinti il match tra Teamnetwork Albatro e Cassano Magnago che a Siracusa impattano per 25 a 25 nella quinta giornata del campionato maschile di serie A Gold.

Un punto che permette ai siciliani di smuovere la classifica dopo due sconfitte consecutive con Junior Fasano e Pressano. L’Albatro va a quota 5 mentre gli ospiti continuano, naturalmente, ad essere avanti di un punto in graduatoria.

Risultato sicuramente più favorevole agli ospiti che riescono a restano avanti di un punto rispetto ai siciliani. Un vantaggio buono in ottica final eight di Coppa Italia. La griglia dei quarti di finale del trofeo, ricordiamo, si determinerà alla fine del girone di andata e qualificherà le prime otto classificate in classifica. Il trofeo si giocherà tra il 2 ed il 5 febbraio 2023.

Match equilibrato, massimo vantaggio dei siracusani +3

Partita sostanzialmente equilibrata con un solo breve allungo dei padroni di casa che sono riusciti ad andare sul +3 all’inizio della ripresa. Poi, però, il Cassano Magnago ha trovato il modo di recuperare sospinto da Federico Mazza, capocannoniere della scorsa stagione (177 reti a segno) miglior marcatore del match con ben 11 reti. È lui che porta i suoi compagni in parità al 57’ dai 7 metri. Ed è ancora lui centrare il palo al suono della sirena.

Rimpianti anche per l’Albatro. Bianchi sbaglia da distanza ravvicinata e permette al portiere Monciardini di salvare il pareggio a 35” dalla fine.

Protagonisti i due portieri con Martelli autore di numerose parate che hanno fatto il paio con quelle del suo collega. Secondo tempo giocato con grande intensità da entrambe le squadre e con troppi errori al tiro. La divisione della posta, comunque, è sembrato il verdetto più equo al termine dei 60′ di gioco. Un punto che comunque sostanza e morale.

Adesso stop per la pausa della Nazionale nelle qualificazioni agli Ehf Euro 2024, il 13 ottobre in Polonia e il 16 ottobre al Pala Giovanni Paolo II di Pescara contro la Francia. Al rientro, il 22 ottobre, l’Albatro sarà ospite del Bolzano, una delle quattro capolista della massima serie, per la sesta giornata.

Albatro-Cassano, il tabellino

Teamnetwork Albatro – Cassano 25-25

Primo tempo: 14-13

Teamnetwork Albatro: Bianchi 2, Mantisi, Zungri 3, A. Calvo 1, M. Calvo, Vinci 3, Martelli, Burgio, Souto Cueto 6, Cuzzupè 1, Bobicic 2, D. Glicic 2, Gorela 6, M. Glicic. Allenatore Fabio Reale.

Cassano Magnago: Monciardini, Saitta 2, La Bruna 3, Branca 1, Bassanese, Salvati, Kabeer 3, Borghi, Dorio, Visentin, Mazza 11, Savini 5, Riva, Albanini. Allenatore Matteo Bellotti.

Arbitri: Giovanni Fato e Luigi Guarini.