Pallamano, serie A Gold, niente tris per i siracusani

Niente tris per la Teamnetwork Albatro che dopo i successi col Campus Italia e col Carpi cade in casa con la corazzata Junior Fasano per 26-33 nella terza giornata della serie A Gold maschile di pallamano. I siracusani allenati da Fabio Reale rimangono a quota 4 in classifica.

Match in salita per l’Albatro, ko Bobicic e Marino

Partita tutta in salita sin dai primi minuti per i bluarancio costretti ad inseguire contro una squadra compatta come quella dei vicecampioni d’Italia guidata per la prima volta da Vito Fovio.

Padroni di casa che, inoltre, perdono Marko Bobicic dopo pochissimi minuti e anche Vito Marino poco prima della fine del primo tempo per una botta al ginocchio. I pugliesi scappano via sul 21-10 alla fine della prima frazione. Da valutare le loro condizioni anche in vista dei prossimi impegni. L’Albatro tornerà in campo il 24 settembre in trasferta sul parquet del Pressano che vanta gli stessi punti in classifica dei siciliani.

I pugliesi controllano nella ripresa

Ripresa in allungo per i pugliesi che continuano a segnare con Angiolini in grande forma e Jarlstam bravo a dettare tempi e cercare la conclusione. A loro si aggiunge un insuperabile Leban che ha continuato ad inanellare parate su parate.

Reale “Battuti dai vicecampioni d’Italia”

“Abbiamo perso in casa e questo non va bene – ammette coach Fabio Reale – ma siamo stati battuti dai vicecampioni d’Italia che sicuramente faranno un grandissimo campionato. Se a questo aggiungiamo i forfait di Bobicic e Marino la cosa si complica. Adesso c’è da lavorare cercando soprattutto di capire perché abbiamo sbagliato troppo al tiro”.

David Glicic, costretto a giocare molti minuti dopo l’uscita di Marino, osserva:

“Una partita difficile; lo sapevamo. Non era facile giocare contro una difesa come quella del Fasano, composta da gente fisica e attenta a non lasciare spazi”.

Il tabellino, Albatro sotto di 11 all’intervallo

Teamnetwork Albatro – Junior Fasano 26-33

Primo tempo: 10-21

Teamnetwork Albatro: Mincella, Bianchi, Marino, Mantisi, Zungri 2, A. Calvo, M. Calvo, Vinci 5, Martelli, Burgio, Souto Cueto 6, Cuzzupè 1, Bobicic, D. Glicic 5, Gorela 7, M. Glicic. Allenatore Fabio Reale

Junior Fasano: Grassi, Angiolini 10, Sperti 4, Pugliese 2, Leban, Notarangelo 3, Messina 3, Boggia, Cantore 2, Vinci, Beharevic, Ostling 1, Corcione 2, Jarlstam 6. Allenatore Vito Fovio.

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone