Pallamano, serie A1 maschile, Il montenegrino "Finalmente l'attesa è finita"

Torna in campo l’Albatro che domani – sabato 9 aprile – alle 16.30 riceverà il Cassano Magnago per la decima giornata di ritorno della serie A1.

La notizia è senza dubbio il rientro di Marko Bobicic. Il terzino montenegrino tornerà in campo al Pala “Pino Corso” per la sfida con i lombardi. All’andata, proprio contro il Cassano Magnago, il 27 novembre scorso, gli ultimi gol della stagione (ben 9) per Bobicic.

L’Albatro continua ad avere 2 punti in classifica, il Cassano Magnago ne ha totalizzati 19 e cerca un’altra vittoria per allontanarsi aritmeticamente dalla zona play out. Obiettivo, quello della salvezza diretta, praticamente raggiunto per i varesini.

Su 21 partite giocate in campionato, Albatro ne ha vinta solo una, contro Sparer Eppan lo scorso ottobre (21-20): la sua una delle difese più deboli con 581 gol subiti (poco sopra a Eppan e Rubiera), mentre l’attacco è il meno incisivo (457 gol). La differenza con Cassano (516 gol fatti e 529 subiti) è tanta. Ma il rientro di Bobicic potrebbe se non altro per la fase dei play out dare spinta ai siciliani.

Vinci “Sarà un giocatore in più per i play out”

“Sarà un giocatore in più per questi play out – commenta coach Peppe Vinci – Sono contento del rientro di Marko. La squadra sta crescendo e presentarci alla fase finale con una rosa al completo ci mette nelle condizioni di lavorare ancora meglio per raggiungere il nostro obiettivo. Soddisfatto anche della partitella infrasettimanale contro il Mascalucia, che ringrazio sempre per la disponibilità – conclude Vinci – Ci sono buoni segnali e i ragazzi stanno dimostrando tutto il loro attaccamento a questa maglia”.

Bobicic, “Finalmente l’attesa è finita”

Vigilia densa di significato per Marko Bobicic che non nasconde la voglia di giocare e dare un contributo alla squadra.

“Finalmente l’attesa è finita – sottolinea al termine dell’ultimo allenamento con l’Albatro – sabato è una partita importante per me e per la squadra. Sono veramente felice e non vedo l’ora di giocare. Ritrovo una squadra che sta crescendo tantissimo – continua il giocatore montenegrino – Quei black out che ci avevano penalizzati nelle prime partite sono ormai un ricordo. C’è una buona condizione fisica e mentale. Ho temuto di non poter tornare a giocare. Ma devo ringraziare la nostra fisioterapista Melissa, che poi è la moglie di Leo Bianchi, per quanto ha fatto per me. Sono felicissimo e adesso aspetto solo il fischio di inizio”.

Così all’andata, l’Albatro si arrese 25-16

All’andata l’Albatro perse al Palazzetto Tacca per 25-16. Per gli aretusei oltre alle nove reti di Bobici le 4 di Bianchi, le 2 di Argentino e la rete di Morettin che nel frattempo è tornato in Argentina per motivi familiari.

Serie A1 femminile, Handball Erice rinvia la sfida col Cassano Magnago

La sfida tra Handball Erice e il Cassano Magnago è stata rinviata a causa Covid19. Il match della penultima giornata della stagione regolare del massimo campionato nazionale femminile sarà recuperato in data da destinarsi. La Figh nei prossimi giorni deciderà la data. In palio due punti importanti per le Arpie ma anche per le lombarde: entrambe le formazioni vogliono conquistare la salvezza diretta evitando i rischi dei play out.