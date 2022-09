Pallamano, serie A1 Gold Maschile e serie A1 femminile

Non c’è due senza tre. La Teamnetwork Albatro vuole rispettare l’antico adagio e domani pomeriggio alle 16.30 sfiderà in casa il forte Junior Fasano, vicecampione d’Italia, nella terza giornata della serie A Gold maschile di pallamano.

L’obiettivo del Sette aretuseo è quello di conquistare la terza affermazione consecutiva dopo quelle di Chieti col Campus Italia e della scorsa settimana in casa con il Carpi.

Il match si giocherà alla Palestra Acradina Pino Corso e sarà arbitrato da Ciro e Luciano Cardone. Biglietto d’ingresso 5 euro, mentre gli Under 15 pagheranno soltanto 1 euro.

Reale “Fasano squadra di altissimo livello, noi daremo 100 per cento”

Fabio Reale, tecnico dell’Albatro presenta la partita di domani. “Affrontiamo una squadra di altissimo livello – commenta – non sta a me ricordare il palmares dei pugliesi e l’organico. Sarà sicuramente un incontro molto difficile, ma in casa dovranno sudare tutti per batterci anche perché avremo ancora i nostri incredibile tifosi a spingerci dalle tribune. C’è grande voglia tra i ragazzi e c’è anche la consapevolezza di affrontare una grande. In campo daremo il 100 per cento e se questo non dovesse bastare significa che gli avversari dovranno fare molto meglio di noi”.

In campo, dopo il debutto stagionale di sette giorni fa, anche Albi, la nuova mascotte della Teamnetwork Albatro. Durante l’intervallo anche il sorteggio di gadget per gli spettatori presenti.

Albatro a 4 punti, i pugliesi inseguono

La classifica della massima serie dopo 2 giornate vede insolitamente l’Albatro avanti rispetto al blasonato Junior Fasano. I siracusani, come detto, hanno 4 punti, mentre i pugliesi sono a quota 2 dopo aver perso sabato scorso in casa con il Merano per 22-29. I vicecampioni d’Italia cercano il riscatto.

Tra le donne, l’Handball Erice riceve il Mestrino

Tutto pronto per l’esordio casalingo dell’Handball Erice che domani alle 18 (diretta su Elevensports.it) ospiterà al PalaCardella (arbitri Corioni – Falvo), la Pallamano Femminile Mestrino per la seconda giornata della massima serie. Le Arpie hanno esordito vincendo in trasferta sul campo del Pontinia per 33-28; il Mestrino ha perso 25-29 in casa col Cassano Magnago.

L’allenatore Filiberto Kokuca ha parlato della sfida di domani “Affronteremo una squadra che conosciamo bene che ha fatto un bel campionato. Una squadra quasi del tutto rinnovata così come nello staff tecnico con tanti elementi giovani ma interessanti. Il Mestrino ha acquisito nuove atlete perdendo, forse, qualcosa rispetto lo scorso anno ma vedendo la partita contro il Cassano hanno lottato fino alla fine”.

Il tecnico ha continuato: “Noi ci prepariamo come ogni settimana, indipendentemente dall’avversario, questa sarà la nostra prima partita casalinga e sarà difficile perché non abbiamo ancora provato l’ebbrezza di giocare con il nostro pubblico che ci tifa dal vivo. Mi aspetto una partita difficile a livello psico fisico e dobbiamo concentrarci”.

Ed ha concluso: “La squadra si sta allenando bene e con molta determinazione. Non guardiamo al passato e neppure al futuro ma ci concentriamo sulla singola partita-situazione. Ovviamente vogliamo vincere ma dobbiamo correggere tanti errori fatti nella scorsa partita. Dobbiamo giocare come squadra e lottare tutto il tempo a disposizione per vincere la partita”.