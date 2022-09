Pallamano, serie A Gold, seconda affermazione per i siciliani

Due partite, due vittorie. La Teamnetwork Albatro concede il bis e dopo aver superato il Campus Italia a Chieti per 31-26, ha battuto anche il Carpi per 29-24 nella seconda giornata del campionato di serie A Gold maschile di pallamano.

Gli aretusei rimangono, quindi, a punteggio pieno dopo due partite e con 4 punti confermano le loro ambizioni di disputare una stagione interessante. Il messaggio al campionato è chiaro e sabato prossimo, 17 settembre, il Sette allentato da Fabio Reale punterà al tris ospitando lo Junior Fasano che ieri ha perso in casa con l’Alperia Merano 22-29. Sabato, dunque, i bluarancio andranno a caccia di ulteriori conferme.

L’Albatro vince un match equilibrato

Alla palestra Akradina Pino Corso di Siracusa, l’Albatro ha fatto il suo esordio casalingo vincendo al termine di sessanta minuti combattuti soprattutto nella prima frazione. Il ritmo è stato spezzettato dal grande caldo. Per i padroni di casa, Vinci con 7 reti è stato il miglior marcatore ma Bobicic e Gorela con 5 reti a testa, Bianchi e Marino con 4 sono stati altrettanto decisivi. Gli emiliani hanno avuto in Kasa e Coppola, otto marcature a testa, i terminali offensivi più ispirati ma alla fine hanno ceduto l’intera posta ai siciliani.

Reale “Squadra in salute che deve lavorare, andrà sempre meglio”

Questo il commento del tecnico dell’Albatro Fabio Reale: “Il ritorno del pubblico è stato entusiasmante. Ho detto ai ragazzi che bisognava vincere per loro e che i tifosi ci consentiranno di giocare al massimo contro tutti. Oggi non ci ha aiutati il clima, troppe interruzioni non ci hanno consentito di dare la spallata decisiva nel secondo tempo. È una squadra in salute che deve ancora lavorare perché molti giocatori si ritrovano insieme in partita per la terza o quarta volta. Serve ancora che si conoscano bene e sono sicuro che sarà sempre meglio”.

Il tabellino

Teamnetwork Albatro-Carpi 29-24

Primo tempo: 11-10

Teamnetwork Albatro: Bianchi 4, Marino 4, Mantisi, Argentino, Zungri 1, A. Calvo, M. Calvo, Vinci 7, Martelli, Burgio, Souto Cueto 3, Cuzzupè, Bobicic 5, D. Glicic, Gorela 5, M. Glicic. Allenatore Fabio Reale.

Carpi: Jurina, Cascone, Serafini, Soria 1, Carabulea 4, Kasa 8, Coppola 8, Haj Frej, Dalolio 1, Gollini 1, Sortino, Ceccarini 1. Allenatore Davide Serafini.

Arbitri: Giovanni Fato e Luigi Guarini