Pallamano, serie A Gold, sabato alle 17.30 si gioca il secondo turno

La Teamnetwork Albatro va alla caccia del bis. Dopo la vittoria sul Campus Italia per 31-26 ottenuta a Chieti la settimana scorsa, la squadra allenata da Fabio Reale cerca conferme nella sfida interna col Carpi valida per la seconda giornata di andata del campionato di serie A Gold maschile di pallamano.

La sfida tra i siciliani e gli emiliani si giocherà sabato 10 settembre alle 17.30 alla palestra Akradina Pino Corso a via Damone ed arbitreranno Fato e Guarini.

Il tecnico Fabio Reale sta lavorando duramente con i suoi per preparare la migliore formazione al cospetto dei carpigiani di Davide Serafini usciti battuti alla prima contro il Fasano vicecampione d’Italia.

Albatro-Carpi, Reale “La squadra sta bene”

“Come già detto, avendo disputato poche amichevoli e avendo cambiato dei giocatori e l’allenatore, ci vuole un po’ per fare assimilare nuovi concetti – dice Fabio Reale – la squadra sta bene e di settimana in settimana migliorano le intese tra i giocatori sia per le situazioni di difesa che di attacco. Il Carpi ha disputato un’ottima partita contro il Fasano, finalista nell’ultimo campionato. Ha inserito un nuovo straniero nel roster dell’anno scorso; dunque un team collaudato dove spiccano il portiere Jurina. il terzino Kasa e l’ex Gabriele Sortino. Ora aspettiamo i nostri sostenitori – conclude Reale – Il loro apporto, il loro tifo saranno per noi un valore aggiunto”.

In campo, al debutto stagionale, anche Albi, la nuova mascotte della Teamnetwork Albatro. Durante l’intervallo anche il sorteggio di gadget per gli spettatori presenti. Biglietto d’ingresso 5 euro, mentre gli Under 15 pagheranno soltanto 1 euro.

Il girone C della A2 partirà ad ottobre

Manca, invece, più di un mese all’avvio del girone C del campionato nazionale di serie A2 maschile che vede ai nastri di partenza solo 7 formazioni di cui sei siciliane.

La prima giornata si disputerà il prossimo 22 ottobre. Questo il programma: Cus Palermo-Il Giovinetto Marsala, Genea Lanzara 2012 contro Darwin Tecnologies Mascalucia, Orlando Haenna-Aretusa, riposa la Keyjey Pallamano Ragusa.