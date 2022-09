Pallamano, serie A1 femminile, le neroverdi vincono 33-28

Colpo esterno per l’Handball Erice che vince a Pontinia 33-28 nel match della prima giornata del massimo campionato nazionale di pallamano femminile.

Le Arpie sono state in vantaggio per tutto l’arco dell’incontro con le padrone di casa che hanno provato a raggiungerle senza riuscirci. Caldo protagonista del match al punto di far scendere l’intensità del gioco delle due formazioni.

Debutto vincente per il tecnico Kokuca

Buona la prima per il tecnico Filiberto Kokuca, arrivato in estate con altre giocatrici che hanno dato più profondità alla rosa dell’Handball Erice. Al cospetto della quarta forza dello scorso campionato, infatti, le neroverdi non hanno avuto problemi.

E già nella prima frazione, il Sette siciliano mostra un gioco offensivo molto fluido e solidità in difesa. Grazie alle reti Storozhuk, Mrkikj, Bernabei e Losio, la squadra guadagna il consistente vantaggio 2-6 al 7’. L’Handball Erice con le parate di Brkic e la corsa di Bernabei allunga sul più cinque costringendo il tecnico Nasta al time-out a metà della prima frazione sul parziale di 6-11.

Qualche errore di troppo porta il tecnico Kokuca a chiedere minuto di sospensione per mantenere alta la concentrazione al 20’ sull’8-13. Pontinia prova ad alzare l’intensità difensiva, cercando di creare difficoltà alla manovra di Erice, avanti comunque nel risultato di 14-18 al 26’. L’Handball Erice chiude il primo tempo in vantaggio per 17 a 20.

L’Handball Erice parte lenta nella ripresa

Nella ripresa Erice trova difficoltà in fase realizzativa con Pontinia che recupera sul meno uno all’ottavo minuto le padrone di casa si avvicinano sul 19-20. L’Erice si sblocca dopo 10 minuti Erice. Un’eternità. L’asse formato da Bernabei-Tarbuch però impone la propria legge ed il tecnico avversario è costretto al time-out tre minuti dopo sul 20-22.

Il ritmo di gioco scende rispetto alla prima parte del match per via del caldo asfissiante. Tutto va a vantaggio delle ospiti. Le parate di Iacovello unito alle reti di Mrkikj e di Losio portano Erice sul più quattro, con il nuovo minuto di sospensione per Pontinia al 21’ sul 23-27.

La lucidità della formazione ericina prevale anche nella parte finale dell’incontro, con l’Handball Erice che controlla ed espugna il campo del Pontinia con il risultato finale di 28-33 centrando i primi due punti della stagione 2022-2023.

Il tabellino, Bernabei sull’ottovolante, Losio a forza 7

Cassa Rurale Pontinia vs Ac Life Style Erice 28-33

Primo tempo: 17-20.

Cassa Rurale Pontinia: Ramazzotti, Sitzia, Gabucci, Saranovic 2, Costanzo, Bassanese, Panayotova 5, Francesconi 5, Colloredo 2, Podda, Notarianni, Crosta 2, Conte, Gomez 12. Allenatore: Giovanni Nasta.

Ac Life Style Erice: Brkic, Tarbuch 4, Coppola, Mrkikj 6, Benincasa 1, Losio 7, Storozhuk 5, Landri, Rueda, Cozzi 2, Podariu, Bernabei 8, Iacovello, Basolu. Allenatore: Filiberto Kokuca.

Arbitri: Ciro Cardone e Luciano Cardone.