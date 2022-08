Al PalaBoschetto di Ferrara, battute le polacche del Plok 28-18

Trasferta a Ferrara per la Handball Erice che scalda i motori in vista della prossima serie A1 femminile di pallamano che scatta il 10 settembre.

Le Arpie sono impegnate nel secondo Trofeo Internazionale Trial con le padrone di casa dell’Ariosto Ferrara, le polacche del Plok e le danesi dell’Hoj Handbold.

Buon avvio per l’Handball Erice

Già archiviata la prima giornata di gare al PalaBoschetto della città estense con un buon esordio per le Arpie allenate dal nuovo tecnico Filiberto Kokuka che da qualche settimana ha preso le redini in panchina.

Le neroverdi hanno superato agevolmente le polacche del Plok con in punteggio di 28-18. Chiaro l’andamento della sfida sempre condotta dall’Handball Erice che è andata all’intervallo in vantaggio di 7 reti sul 13-6. Divario che è poi aumentato nella seconda mezz’ora di gioco.

Mattatrice della partita Savica Mrkikj a segno 11 volte. Un test utile per testare anche i volti nuovi che sono arrivati in estate per rinforzare la rosa. A segno con un poker anche il terzino Hanna Storozhuk ventiquattrenne ucraina che nella passata stagione ha vestito la maglia del Maccabi, formazione che ha affrontato, ed eliminato, proprio le siciliane nel secondo turno della Ehf European Cup nel doppio match ad Erice.

A segno anche Nicole Bernabei con una tripletta, poi doppiette per Alexandra Ravasz, Sabrina Colombo, Giulia Losio ed una marcatura a testa per Milena Cozzi, Marianela Tarbuch, Lorena Benincasa e Paula Visentin.

Oggi le Arpie affronteranno le danesi Hoj Handbold che ieri hanno battuto nettamente le padrone di casa dell’Ariosto Ferrara per 35-18. Domani, domenica 28 agosto, infine, l’Handball Erice affronterà le estensi per quello che sarà un antipasto della prossima serie A1.

Il tabellino

Handball Erice-Handball Plok 28-18

Primo tempo: 13-6

Erice: Tarbuch 1, Mrkjkj 11, Bernabei 3, Storozhuk 4, Cozzi 1, Benincasa 1, Losio 2, Ravasz 2, Visentin 1, Colombo 2. Iacovello, Brkic, Landri, Coppola. Allenatore Kokuka.

Plok: Lesniak 2, Opara 4, Plasecka 2, Kruppa 4, Koss 1, Rogula 3, Zuca 2, Gwosnicka, Pjotrowsna, Rusin, Wolny, Chochoi, Zeveszewiska. Allenatore Pleuhota.

L’Handball Erice parte dalla trasferta di Pontinia

Il massimo campionato nazionale femminile di pallamano scatterà il prossimo 10 settembre ed il cammino dell’Handball Erice comincerà dalla trasferta di Pontinia. Sarà questo, inoltre, il primo match in assoluto della prossima stagione: la sfida inizierà alle 15.

Per la seconda giornata, in programma il 17 settembre, l’Erice affronterà in casa il Mestrino a partire dalle 18. Trasferta a Salerno, sul parquet della finalista tricolore dell’ultima stagione, per le Arpie nella terza giornata del 24 settembre.

L’8 ottobre le neroverdi riceveranno l’Ariosto Ferrara per il quarto turno. Successivamente, alla sesta (15 ottobre) trasferta sul campo del Casalgrande Padana.

Nella sesta giornata (22 ottobre), l’Handball Erice si troverà di fronte il Cassano Magnago.

Dopo una pausa di tre settimane, il 12 novembre le ericine torneranno in casa per ospitare le campionesse d’Italia del Brixen. La settimana successiva (19 novembre) visita alla neopromossa Teramo.

Le neroverdi si troveranno di fronte un’altra neopromossa per la nona giornata: ad Erice arriverà il Tushe Prato. Nella penultima di andata, in programma il 3 dicembre, trasferta a Mezzocorona.

Il girone di andata si chiuderà il 10 dicembre e l’Erice riceverà il Cellini Padova. Il giro di boa è previsto dopo la lunga pausa per le festività natalizie. Si ripartirà il 7 gennaio 2023 con la sfida casalinga al Pontinia. La stagione regolare si concluderà il prossimo 29 aprile dopo 22 giornate.

La formula della serie A1 femminile 2022-2023

Le prime quattro si qualificheranno per i play off scudetto con semifinali al meglio delle tre partite (3, 6 e 7 maggio) e serie finale (10, 14 ed eventuale bella il 16 maggio). Ai play out accederanno le formazioni classificate dall’8o all’11o posto al termine della stagione regolare. Questa appendice decreterà le due squadre che retrocederanno assieme alla 12ma classificata della regular season che scenderà direttamente nella seconda serie nazionale.