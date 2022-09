Pallamano, Serie A Gold, domani gli aretusei tornano in casa

Torna in casa l’Albatro. La squadra arancioblu riceve il Cassano Magnago per la quinta giornata di andata del campionato di serie A Gold maschile di pallamano con l’obiettivo di tornare a vincere dopo due sconfitte consecutive.

La sfida si giocherà domani, sabato 1 ottobre, alle 16.30 alla palestra Acradina Pino Corso (diretta su Elevensport), arbitri Giovanni Fato e Luigi Guarini.

L’Albatro vuole il sorpasso

Le due contendenti sono separate in classifica da un solo punto con la squadra di Bellotti a quota 5. L’Albatro dopo le due vittorie con Campus Italia e col Carpi ha subito due ko di fila con Junior Fasano e Pressano. Il Cassano Magnago ha battuto sabato scorso il Carpi e nell’ultima trasferta ha impattato a Chieti proprio col Campus Italia. In precedenza aveva perso col Conversano in casa ed aveva esordito con un successo esterno ai danni del Romagna.

Si attende una sfida equilibrata almeno dai numeri fin qui espressi dalle due squadre nelle prime quattro giornate anche a livello di differenza reti. Il Cassano ha firmato 116 gol subendone 106. I siracusani allenati da Fabio Reale hanno segnato 105 volte, mentre sono 108 le reti al passivo.

Match importante per entrambe le compagini prima della pausa per gli impegni della Nazionale per le qualificazioni agli Europei 2024 del 13 ottobre in Polonia e del 16 ottobre contro la Francia a Pescara.

Zungri “Partita importante”

Juan Ignacio Zungri presenta la sfida: “Una partita importante proprio per quanto dice la classifica fino a questo momento – commenta – Dobbiamo vincere proprio per superare il Cassano e continuare a guardare alla qualificazione per la final eight di Coppa Italia.

Noi stiamo lavorando duro e davanti ai nostri tifosi daremo come sempre il massimo – continua il giocatore alla seconda stagione con la maglia dell’Albatro – la Serie A Gold è un campionato molto equilibrato e che sta alzando il suo livello. Tutte le squadre si sono rinforzate e ci sarà da lottare partita dopo partita”.