Pallamano serie A Gold maschile

Torna in trasferta la Teamnetwork Albatro. I siracusani, dopo i due impegni casalinghi contro Carpi e Fasano, volano a Pressano per affrontare la squadra alleata da Alessandro Fusina in occasione della quarta giornata da andata del campionato di serie A Gold maschile di pallamano.

L’avvio del match è fissato alle 18.30 di oggi, sabato 24 settembre. Arbitra la coppia formata da Simone e Filonenko. Diretta su Elevensports.it

Tra Albatro e Pressano in palio due punti per l’alta classifica

La partita tra Pressano ed Albatro mette in palio due punti importanti per l’alta classifica. Un nuovo big match per gli aretusei ad una settimana di distanza dalla sfida con lo Junior Fasano. Le due formazioni arrivano all’appuntamento odierno a quota 4 in classifica dopo tre partite. Entrambe hanno vinto due match su tre. Curiosamente, scherzi del calendario, i siciliani ed i trentini hanno superato le stesse squadre, ossia il Campus Italia ed il Carpi. I padroni di casa, però, hanno perso all’esordio col Conversano mentre i siciliani hanno perso sette giorni fa con il Fasano.

Partita da ex per il tecnico di Pressano: nato proprio a Siracusa, nella sua città d’origine Alessandro Fusina ha vinto due scudetti con la storica Ortigia. Ed ha militato dal 2007 al 2011 proprio nelle fila dell’Albatro.

Out Marino, dentro Bobicic

Fermo ai box Vito Marino, coach Fabio Reale affronta la quarta giornata di campionato con la voglia di rimediare alla battuta d’arresto contro i vice campioni d’Italia. In campo, invece, Mirko Bobicic che aveva giocato pochi minuti con lo Junior Fasano.

“Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra che mira alla zona medio alta della classifica – dice il tecnico siracusano – Noi li affronteremo dando il massimo e provando a giocarci la partita fino alla fine. Abbiamo bisogno di recuperare in trasferta i punti perduti in casa contro Fasano – conclude Reale – I ragazzi hanno lavorato bene e hanno rivisto quanto sbagliato sabato scorso”.