Pallamano, serie A Gold, i siracusani in campo domani sera

Chiusa la parentesi Nazionale, torna in campo la serie A Gold di pallamano maschile dopo tre settimane di pausa con la Teamnetwork Albatro di scena sul parquet del forte Bolzano in occasione della sesta giornata di andata. La sfida si giocherà domani sera (sabato 22 ottobre) alle 20 con diretta su Eleventsports.

Gli aretusei, reduci dal pareggio casalingo (25-25) con il Cassano, sono ospiti della seconda forza del campionato che nell’ultimo turno di campionato ha espugnato Carpi con un perentorio 40-29. Tra le due compagini vi sono tre lunghezze di distacco in favore dei padroni di casa. Gli altoatesini, che finora hanno totalizzato 8 punti frutto di 4 vittorie ed una sconfitta, vantano il miglior attacco con 178 reti fatte mentre la difesa è piuttosto larga con 155 gol al passivo. Nel Bolzano gioca l’ex di turno, Zoe Mizzoni.

Di contro, l’Albatro ha raccolto finora 5 punti grazie a due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con un bilancio quasi in parità: 130 reti fatte, 133 subite.

Rifinitura completata per l’Albatro

L’Albatro ha completato la rifinitura in sede e si prepara alla partenza priva soltanto di Vito Marino. Squadra praticamente al completo in vista di questa sfida contro una delle protagoniste della stagione.

Reale “Faremo una buona gara contro formazione esperta”

Il tecnico dell’Albatro Fabio Reale presenta la sfida ed il momento della sua formazione alla vigilia di questa dura trasferta. “La squadra sta bene e i ragazzi non si sono risparmiati negli allenamenti durante questa lunga pausa. Abbiamo recuperato tutti gli acciaccati e andiamo a Bolzano al meglio. Sono sicuro che faremo una buona gara contro una formazione molto esperta e collaudata, peccato per il punto perso in modo ingenuo contro il Cassano nell’ultima partita giocata”.

Scatta il girone C della serie A2

Domani, sabato 22 ottobre, scatta il girone C della serie A2 che vede ai nastri di partenza sei squadre siciliane su sette. Unica “intrusa” i campani del Gena Lanzara.

Questo è il programma della prima: Cus Palermo-Il Giovinetto Marsala (PalaCus alle 16); Genea Lanzara-Mascalucia (18.30); Orlando Haenna-Aretusa (18.30). Riposa invece la Pallamano Ragusa.