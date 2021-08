Le parole del tecnico bianconero

Massimilliano Allegri, tecnico della Juventus, alla vigilia del match di Serie A con l’Empoli, ha annunciato l’addio di CR7.

«Parlando con Ronaldo, ieri Cristiano mi ha detto che non ha intenzione di continuare alla Juventus. Per questo domani non sarà convocato, ieri non si è allenato e ora possiamo parlare dell’Empoli».

«L’ha detto stamattina ai compagni. Io non mi meraviglio di niente, nel calcio c’è il mercato e ci sono le esigenze dei singoli – ha continuato Allegri – Bisogna solo guardare avanti, domani c’è una gara importante come quella con l’Empoli. Ora dobbiamo pensare solo a fare risultati».

«Non sono assolutamente deluso: le cose passano, da qui sono passati Sivori, Platini, Del Piero, Zidane, Buffon. Grandi campioni, ma resta la Juve, che è la cosa più importante e la base solida per raggiungere i risultati», ha continuato il tecnico toscano. E ancora: «Gli auguro tutte le fortune, c’è solo da ringraziarlo per ciò che ha fatto ma la vita va avanti».

Allegri ha ricordato: «Alvaro Morata sta bene. Federico Chiesa è un attaccante, ma la formazione la decido domani. In assenza di Ronaldo ci sono tanti giocatori che possono fare gol, andranno distribuiti, lavorando di squadra. Con serenità e voglia, e l’obiettivo di vincere».

Questa mattina, alle ore 9.30 circa, Ronaldo si è presentato alla Continassa per salutare i compagni e il tecnico. Il congedo è durato un’ora circa. Il portoghese giocherà con il Manchester City allenato da Pep Guardiola.