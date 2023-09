Pallanuoto maschile

Il conto alla rovescia per l’avvio della stagione 2023-2024 che vedrà il Telimar impegnato nel massimo campionato nazionale, in Coppa Italia ed in Len Euro Cup sta per esaurirsi.

La squadra allenata da Marco Baldineti, quarta nell’ultima stagione, si allena da qualche giorno ed a breve partirà per Savona dove effettuerà un common training con la formazione locale, finalista perdente nell’ultima Len Euro Cup.

La prossima settimana i gironi della Len Euro Cup

Ed a proposito di coppe europee, sono attesi per la prossima settimana i sorteggi per i gironi del primo turno della Len Euro Cup. Si attendono, infatti, i risultati dei gruppi preliminari della Len Champions League: le eliminate faranno parte del tabellone della manifestazione (un po’ come avviene nel calcio, ndr) alla quale il club dell’Addaura presieduto da Marcello Giliberti prenderà parte per la terza stagione consecutiva con in bacheca una finale raggiunta al primo tentativo.

Preliminare di Coppa Italia a Catania il 16 e 17 settembre

Il turno preliminare di Coppa Italia è l’appuntamento più vicino. Il Telimar gioca a Catania, alla Piscina Scuderi, il 16 e 17 settembre. I palermitani sono stati inseriti nel girone con i padroni di casa della Nuoto Catania, l’Ortigia (finalista della scorsa edizione) e la Rari Nantes Salerno.

Le prime due si qualificheranno alla Finale Eight che si giocherà dal 12 al 14 aprile in sede da definire e che vede già qualificata la Pro Recco, detentrice del trofeo, e la società che ospiterà la fase finale.

Prima giornata, sabato 16 settembre

Ortigia – Nuoto Catania alle 17.30

Rari Nantes Salerno – Telimar alle 19.30

Seconda giornata, domenica 17 settembre

Nuoto Catania – Rari Nantes Salerno alle 9.30

Telimar – Ortigia alle 11.30

Terza giornata, domenica 17 settembre

Ortigia – Rari Nantes Salerno 16

Nuoto Catania – Telimar alle 18

Serie A1, il cammino del Telimar

Il Telimar esordierà l’1 ottobre ricevendo la matricola Roma Vis Nova. Chiuderà la prima fase del campionato il 12 dicembre a Roma, ospite dei Distretti Ecologici Nuoto Roma.

La serie A1 maschile 2023-2024 ha cambiato format per venire in contro ai tanti appuntamenti della Nazionale (Europei 3 al 16 gennaio prossimi nei campionati europei di Netanya, in Israele, e per i mondiali di Doha in Qatar dal 2 al 18 febbraio).

Alla ripresa le prime sette classificate giocheranno tra loro nel round scudetto per le quattro posizioni dei play off.

Le ultime sette per il round retrocessione al termine del quale retrocederà l’ultima mentre le formazioni dal terzo al sesto posto disputeranno i play out per evitare la serie A.

1a giornata 1 ottobre

Telimar – Roma Vis Nova

2a giornata 7 ottobre

Quinto Genova – Telimar

3a giornata 11 ottobre

Telimar – De Akker Team Bologna

4a giornata 14 ottobre

Rari Nantes Salerno – Telimar

5a giornata 21 ottobre

Telimar – Brescia

6a giornata 8 novembre

Ortigia – Telimar

7a giornata 11 novembre

Telimar – Nuoto Catania

8a giornata 18 novembre

Telimar – Rari Nantes Savona

9a giornata 25 novembre

Trieste – Telimar

10ma giornata 29 novembre

Telimar – Rari Nantes Camogli

11ma giornata 2 dicembre

Posillipo – Telimar

12ma giornata 9 dicembre

Telimar – Pro Recco

13ma giornata 12 dicembre

Distretti Ecologici Nuoto Roma – Telimar

La rosa del Telimar ed i numeri di calottina per 2023-2024

Ecco la rosa del Telimar per la stagione 2022-2023 che inizierà per i palermitani con il turno preliminare di Coppa Italia tra poco meno di due settimane.

1 Egon Jurisic, 2 Emanuele Marini, 3 Alessandro Vitale, 4 Andrea Nuzzo, 5 Alex Giorgetti, 6 Johnny Hooper, 7 Andrea Giliberti, 8 Mikael Metodiev, 9 Francesco Lo Cascio, 10 Davide Occhione, 11 Riccardo Lo Dico, 12 Quinn Chadwick Woodhead, 13 Renè Girasole.